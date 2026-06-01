Россия откроет посольства в четырех странах Африки

Россия планирует открыть дипломатические представительства на Коморских Островах, в Гамбии, Либерии и Того. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД РФ Анатолия Башкина.

По его словам, по Гамбии уже приняты все необходимые решения и назначен посол. На Коморах глава дипмиссии также практически назначен, ведутся логистические проработки, включая поиск помещений и набор персонала. Аналогичная ситуация складывается с Того. Вопрос открытия посольства в Либерии, как уточнил дипломат, находится в стадии проработки.

8 апреля глава МИД Сергей Лавров анонсировал открытие четырех диппредставительств на Африканском континенте. Сейчас там работают 45 российских посольств. Господин Лавров говорил, что российские власти приветствуют открытие посольств африканских стран в Москве и готовы оказать содействие партнерам без дипломатического присутствия в российской столице.