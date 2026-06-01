Лавров: отношения РФ и КНР не предполагают ограничения их суверенитета

Отношения между Россией и Китаем не предполагают ограничения суверенитета Москвы и Пекина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в послании к участникам IX международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», организованной Российским советом по международным делам (РСМД) и Китайской академией общественных наук (КАОН). Мероприятие посвящено 30-летию установления стратегического партнерства РФ и КНР.

«Российско-китайские отношения не предполагают ограничения суверенитета ни одной из сторон, не скованы идеологическими рамками, не направлены против третьих стран, устойчивы к влиянию внешних факторов»,— сказано в обращении Сергея Лаврова (его текст зачитал замглавы МИД РФ Андрей Руденко).

К участникам конференции обратился и глава МИД КНР Ван И (его послание зачитал посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй). «Благодаря совместным усилиям обеих сторон стратегическая координация между двумя странами постоянно углублялась, прагматическое сотрудничество процветало и проявлялась взаимная мудрость, что открывает новый этап более перспективного и быстрого развития китайско-российских отношений»,— заявил Ван И.

И Сергей Лавров, и Ван И отметили важность координации усилий между Россией и Китаем в рамках международных структур (таких как БРИКС и ШОС), а также на международных площадках, включая Совет Безопасности ООН.

Ранее Сергей Лавров назвал отношения России и Китая — главным стабилизирующим фактором в мировых делах.

