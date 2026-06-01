Лавров: отношения РФ и КНР — главный стабилизирующий фактор в мировых делах

Отношения России и Китая выступают сегодня главным стабилизирующим фактором в международных отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в послании к участникам IX международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», организованной Российским советом по международным делам (РСМД) и Китайской академией общественных наук (КАОН). Мероприятие посвящено 30-летию установления стратегического партнерства РФ и КНР.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Российско-китайская внешнеполитическая связка, в основе которой широкая общность интересов и близость подходов по международной проблематике, выступает сегодня главным стабилизирующим фактором в мировых делах»,— сказано в обращении Сергея Лаврова (его текст зачитал замглавы МИД РФ Андрей Руденко).

По словам российского министра, вместе с единомышленниками Россия и Китай «способствуют построению более справедливого многополярного миропорядка, многое делают для формирования пространства равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии».

Проведение данного форума закреплено в качестве центрального элемента взаимодействия аналитических центров в Меморандуме о сотрудничестве между РСМД и КАОН, подписанном 25 июня 2016 года в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. С тех пор конференция ежегодно проходит в Москве и Пекине на ротационной основе. За прошедший период она зарекомендовала себя в качестве ведущей площадки для обсуждения актуальных вопросов глобальной, региональной и двусторонней повестки дня, оставаясь уникальным форматом сотрудничества аналитических центров России и Китая.

Помимо Сергея Лаврова с приветственным словом к участникам конференции также обратились посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, президент РСМД Дмитрий Тренин и президент КАОН Гао Сян.

Елена Черненко