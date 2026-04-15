Глава центрисполкома ЕР Александр Сидякин выдвинулся на праймериз ЕР в Воронеже

Руководитель центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Сидякин подал документы для участия в процедуре предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы нового созыва депутатов Госдумы. Он планирует избраться в парламент от Воронежской области, которую он представляет уже три года.

Александр Сидякин Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Глава центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин (в центре) и зампред Воронежской областной думы, замсекретаря регионального отделения ЕР Виктор Логвинов (слева)

Документы для участия в праймериз господин Сидякин подал утром в среду, 15 апреля. Изначально эту процедуру планировалось провести днем между различными мероприятиями, в которых политик должен был участвовать вместе с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым. «У нас программа сбилась. Сергей Густов ехал в регион на поезде. Железную дорогу кошмарили беспилотники, и где-то в районе Тамбова они простояли три или четыре часа»,— объяснил господин Сидякин.

В процессе подачи документов участвовали вице-губернатор Дмитрий Маслов и зампред облдумы Виктор Логвинов. «Я рассчитываю на вас как на секретаря городского отделения»,— обратился Александр Сидякин к господину Маслову. «Город не подведет»,— ответил вице-губернатор. Господин Логвинов уточнил, что сегодня будет собран комитет, который рассмотрит вопрос о регистрации господина Сидякина для участия в праймериз.

После подачи документов Александр Сидякин рассказал «Ъ-Черноземье», что за годы работы в Воронежской области проникся регионом. «Уже кое-что можно показать как результат моей работы. Это и восстановленный храм на Адмиралтейской площади, это и ремонт Мариинской гимназии, на который я привлек деньги в рамках проекта "Исторической памяти", это муралы, это памятник нашему космонавту Феоктистову. Также это большая работа с системой высшего образования области: при моем непосредственном участии удалось отремонтировать фасад лесотехнического университета и его общежития, а также два общежития медицинского университета»,— сказал депутат. Он отметил, что работа в регионе будет продолжаться, а губернатор Александр Гусев поддержал его выдвижение от региона.

Также в разговоре с «Ъ-Черноземье» господин Сидякин прокомментировал сокращение представительства Воронежской области в Госдуме. В нынешнем созыве регион представлен четырьмя депутатами, избранными по одномандатным округам. В этом созыве округов останется три. «Этот мандат от "Единой России" никуда не уйдет. Надо было кому-то поделиться с нашими новыми регионами»,— объяснил депутат. Вице-губернатор Дмитрий Маслов уточнил, что с нынешним уровнем поддержки партии регион может рассчитывать на получение трех «списочных» мест по результатам выборов. Напомним, в текущем созыве таких мест два: мандаты депутатов по спискам получили Александр Сидякин и Евгений Ревенко.

В случае успешного прохождения праймериз источники «Ъ-Черноземье» в партии ожидают, что список депутатов от региона изменится незначительно. Мандата может лишиться лишь Андрей Марков, который сейчас представляет округ № 89. Новым «списочником» при получении необходимой поддержки может стать руководитель регионального исполнительного комитета «Общероссийского народного фронта» в Воронежской области Марина Булгакова.

