Волонтерский призыв

По данным «Ъ-Урал», в мэрии Екатеринбурга недовольны стартом голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФГКС): город набрал 166 тыс. голосов, что составляет около 57% от плана (289 тыс. голосов). Источники утверждают, что набор голосов пошел активнее лишь после того, как в работу включилась заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева. Она курировала голосование в прошлом году, когда уральская столица заняла третье место в общероссийском рейтинге, уступив только Москве и Санкт-Петербургу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

В голосовании за объекты для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на сегодняшний день приняли участие 166,8 тыс. жителей Екатеринбурга. Это 57,7% от намеченного плана (289 тыс. голосов).

Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Конкурс проводится по поручению президента РФ Владимира Путина уже несколько лет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря проекту у регионов есть возможность получить средства на благоустройства из федерального бюджета. В Свердловской области на голосование вынесли 171 проект в 56 муниципалитетах.

Из Екатеринбурга в голосовании участвуют 17 объектов общественных территорий: от Октябрьского района — выбрано три объекта, включая набережную реки Исеть, от остальных районов по два. По данным на 21 мая наибольшее количество голосов (более 25 тыс.) горожане отдали за набережную реки Исеть от ул. Декабристов до ул. Белинского (Октябрьский район). Более 18 тыс. набрали бульвар Культуры (Орджоникидзевский район) и Основинский парк в Пионерском (Кировский район). 15 тыс. у парка «Семь ключей» (Железнодорожный район).

В прошлом году Екатеринбург вошел в топ-3 городов по активности в выборах за благоустройство и набрал 393,2 тыс. голосов, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Победителем голосования стал участок набережной рек Исети и Ольховки, за обновление которого проголосовали более 73 тыс. горожан.

Источники «Ъ-Урал» утверждают, что в мэрии недовольны первыми итогами голосования, так как Екатеринбург рискует не получить федеральные деньги на благоустройство.

Ситуация с голосованием поменялась около двух недель назад, когда к этой работе подключилась заместитель главы Екатеринбурга — руководитель аппарата администрации Марина Фадеева. Она организовывала работу по сбору подписей в прошлом году, а сейчас за этот процесс в мэрии отвечала руководитель департамента благоустройства Тамара Благодаткова.

«В 2025 году мы достигли высокого результата: 70% всех голосов было собрано силами волонтеров. Ключевую роль в организации их работы сыграла Марина Фадеева, именно она уже не первый год курирует волонтерский корпус. В этом году она оперативно подключила наш департамент к решению задачи, когда в текущем сезоне наметилось снижение активности. Мы развернули работу волонтеров в крупных торговых центрах города, где они консультируют жителей и помогают проголосовать. Дополнительно запустили марафон по сбору голосов с системой поощрений: лучших волонтеров отмечаем за активность и результативность»,— рассказал «ЪУрал» директор департамента молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга Артем Николаев. По его словам, благодаря этим мерам за последние две недели зафиксирован существенный прирост голосов (больше 70 тыс.). «Сейчас мы оцениваем перспективы реализации проекта с оптимизмом»,— добавил господин Николаев.

С 21 апреля к работе приступили более 3 тыс. городских волонтеров, которые обеспечивают поддержку процесса голосования по программе. В администрации напомнили, что найти их можно в парках-участниках голосования, в 15 торговых центрах Екатеринбурга, а также на крупных городских мероприятиях: концертах, субботниках, фестивалях, спортивных турнирах.

«Большой процент горожан откликается именно на волонтеров. Думаю, мы теперь сможем достичь результатов прошлого года»,— считает депутат Екатеринбургской городской думы Павел Пустозеров.

Алексей Буров