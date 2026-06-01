Прибыль разложили по мистери-боксам

Россияне массово скупают мистери-боксы. Речь идет о коробках, содержимое которых клиент не знает заранее. По сравнению с 2025 годом их продажи на «Авито» увеличились в 20 раз, пишет издание Shopper’s. В мистери-боксы вперемешку кладут любые товары — от мелких аксессуаров до дорогой техники. В среднем коробки стоят 4 тыс. руб. По задумке, в них могут попасться и вещи, которые отобьют покупку в десятки раз. По данным «Авито», в посылке от 10 до 30 вещей. Но в интернете предлагают и целые палеты с неизвестным содержимым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Обычно под видом мистери-боксов распродают товары с маркетплейсов, которые не забрали из ПВЗ. Их можно перепродать ниже рыночной стоимости, и даже с уценкой получается минимум трехкратная прибыль, рассказала “Ъ FM” одна из продавцов загадочных коробок:

«Было много новых ненужных вещей, которые нам дарили. Сначала я собрала такой бокс. Смотрю — пошло. Решили расширяться, скажем так. У нас был ПВЗ, с которым мы сотрудничали, но он закрылся. Если туда приходили возвраты, товар не выкупали или селлер не забирал свою продукцию, то, как правило, это был не брак. Мы скупали такие товары оптом, коробками.

Мы следим за тем, чтобы сохранялась окупаемость. Товар всегда проверяем, чтобы людям не попадался брак, и не было плохих отзывов. Ценные вещи, конечно, кладем — но только в дорогие боксы. Например, инструмент может сразу окупить стоимость бокса. При цене бокса в 3,5 тыс. руб. стоимость товаров внутри иногда доходила до 10 тыс. руб., если считать по ценам маркетплейса. В любом случае все окупалось, потому что закупка обходилась дешево. Мы могли купить большую коробку товара за 2-3 тыс. руб. Например, наторговать на 70 тыс. руб. при закупке всего на 20 тыс. руб.

Сейчас продажи идут не очень активно. Видимо, объявления опустились ниже в выдаче. Когда они только появились, заказы шли хорошо. Но, как оказалось, по правилам площадки нельзя продавать наборы из разных категорий товаров. А боксы бывают самые разные — для женщин, мужчин, детей. Часть объявлений заблокировали, а новые размещать уже нельзя. Поэтому сейчас, можно сказать, распродаем остатки».

Часть вещей в мистери-боксах изначально привозят из Китая российские селлеры. И если покупатель отказался от товара, возвращать его обратно за рубеж невыгодно. По правилам маркетплейсов, такие лоты нужно утилизировать, но по факту их отправляют на «Авито» в виде загадочных коробок, рассказали “Ъ FM” представители отрасли. Закон не запрещает перепродавать такие товары на онлайн-площадках, однако покупатель в этой ситуации никак не застрахован от брака, говорит коммерческий директор «Оборот.ру» Владимир Бугаевский:

«Такие истории — это повторный оборот товара по заниженной цене. Как это происходит? На ПВЗ привозят товар, его не выкупают или от него отказываются — ПВЗ платит за его утилизацию. Если товар годен ко вторичному обороту, он может снова попасть в продажу на том же маркетплейсе. Но проблема в том, что повторный оборот бьет по селлеру, который изначально выводил товар в оборот со всеми издержками, закупками и прочими расходами. По сути, это недобросовестная конкуренция за счет первичного продавца.

То, что такие товары размещаются на "Авито", — это факт. "Авито" — классифайд, и если это B2C-объявление, то есть от частного пользователя, формально криминала нет. Поэтому если объявление от частного лица, чеков обычно не требуется — здесь уже риски на стороне покупателя и ответственность продавца. Само название "мистери-бокс" говорит о том, что это ставка с неизвестным результатом. Казино никогда не проигрывает. Если и бывают удачные кейсы, то это либо редкая случайность, либо маркетинг, когда рассказывают: "Купил за 2,5 тыс. руб. палету с айфонами". На практике так не бывает».

На маркетплейсах, в том числе Ozon и Wildberries, продавцы тоже предлагают мистери-боксы. Однако клиент в пункте выдачи может заранее проверить, что в коробке, и отказаться от покупки.

Егор Парфенов