В Польше возобновили «адский» автобусный маршрут номер 666

Германская компания FlixBus, занимающаяся автобусными перевозками по всей Европе, запустила маршрут автобуса номер 666 из Кракова в курортный город Хель, сообщает BBC. Ранее такой маршрут уже существовал и получил известность из-за игры слов и символов — название Хель (Hel) похоже на слово «ад» на английском (Hell), а 666 в христианской традиции называют «числом Зверя».

Ранее маршрутом, который некоторые в шутку называли «Шоссе в ад» («Highway to Hell», по названию альбома группы AC/DC), управляла польская компания PKS Gdynia. Однако в 2023 году она переименовала его в 669 из-за критики со стороны консервативных религиозных групп.

Теперь FlixBus запустила собственный автобус 666. В компании заявили, что «число 666 было выбрано намеренно как элемент маркетинга, чтобы повысить узнаваемость этого маршрута на популярном туристическом направлении».

Яна Рождественская