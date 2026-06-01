ПМЭФ расписал брони

Пентхаус Armani за 35 млн руб. на неделю, Maybach в аренду за 2 млн руб. и 2 т черной икры: Санкт-Петербург готовится к главному деловому событию года — Международному экономическому форуму. Двери «Экспофорума» откроются уже 2 июня, в «нулевой» день. Что он скажет о состоянии бизнеса в России?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дни с 3 по 6 июня станут самыми дорогими в 2026-м для туристов в Санкт-Петербурге. В прошлом году москвичи раскупили почти все билеты на поезд, но сегодня на сайте РЖД непривычно много мест на «Сапсаны». А вот забронировать столик в хорошем ресторане уже почти невозможно, говорит сооснователь питерского мексиканского бара El Сopitas, закусочной Paloma Cantina и Tagliatella caffe Артем Перук:

«У нас все было забронировано еще за несколько недель. Заведения для особого повода — есть гастрономические, есть барно-коктейльные — там уже давным-давно все расписано на эти даты. Самые предприимчивые ребята придерживают два-три столика, потому что появится какой-нибудь клиент, который захочет попасть именно через час.

В начале лета к нам всегда заходят мощные федеральные бренды — в рамках какой-то интеграции, либо с организацией мероприятия, либо мы делаем кейтеринг на закрытых тусовках. То есть нам есть чем заняться, и в этом смысле дай бог здоровья экономическому форуму».

Для местных отельеров, впрочем, год не такой удачный — количество бронирований сократилось на треть. Предприниматели переместились в апарт-отели и студии. При этом цены за год почти не изменились, а где-то даже стали ниже. Шиковать на Maybach за 43 тыс. руб. в час тоже мало кто будет, говорит заместитель генерального директора компании Z Brothers Елена Вазюлина. Участники предпочитают более доступные варианты, отмечает собеседница “Ъ FM”:

«Откровенно говоря, спрос в два раза ниже по сравнению с 2025 годом. Поэтому чаще всего заказывают Mercedes E-Class, S-Class и автомобили более доступных категорий. В Санкт-Петербурге расценки заметно выше, чем, например, при заказе машины из Москвы. Стоимость начинается примерно от 8 тыс. рублей в час. Все водители имеют большой опыт работы и свободно говорят по-английски».

С такси на фоне проблем с интернетом и ненастной погоды прошлым летом был настоящий коллапс. Цены взлетали в два-три раза, а машину приходилось ждать по полчаса. Водители и теперь не спешат брать заказы, говорит таксист-блогер ExtraSpb Денис Ковшов:

«Перекроют одну полосу в центре у Исаакиевского собора, и кто-нибудь обязательно напишет, мол, я не смог вызвать отсюда машину, пришлось идти в другое место, пошел дождь, вырос спрос — и все это из-за форума. В массовых тарифах — "эконом", "комфорт", "комфорт плюс" — доходы не растут. Наоборот, проблем становится больше из-за перекрытий и сложностей с проездом, например, в Московский или Пушкинский район. Днем поездка, которая обычно занимает 20 минут, может растянуться на 40, а стоить все те же условные 400 руб. Заработок может немного увеличиться только в тарифах "бизнес", "премьер" и "элит", но и там рост далеко не всегда существенный».

До культурной программы, похоже, тренд на экономию не дошел — отдохнуть в правильной компании можно на 59 мероприятиях. Светский хроникер Евгения Милова подсветила самые привлекательные из них:

«Вечеринок, вопреки логике и экономической ситуации, становится все больше. Например, в 2026 году пройдет даже вечеринка сети "Магнит". В число главных событий неожиданно выбилась вечеринка Альфа-банка: там выступят певица МакSим и группа "Звери". Как ни странно, огромный интерес вызывает VK Night. Многие специально стремятся туда попасть. Хедлайнером станет Ваня Дмитриенко. Система международных платежей A7 — дебютант светского сезона — полностью закрывает под себя "Новую Голландию".

И, что особенно интригует, там выступит Сергей Шнуров, который в Санкт-Петербурге, по крайней мере, с группировкой "Ленинград", сейчас не выступает».

В этом году билет на форум стоит миллион 600 тыс. руб. — вдвое больше, чем в 2025-м. Так что многие предприниматели приезжают в эти даты в Санкт-Петербург, только чтобы посетить неформальную часть ПМЭФ —вечеринки.

Анжела Гаплевская