Стоимость таунхаусов в Челябинской области выросла на 1,5%

К концу мая 2026 года стоимость таунхауса в Челябинской области составила 11,9 млн руб. За последние полгода, с декабря 2025-го, цена увеличилась на 1,5%, сообщает сервис «Мир квартир».

В среднем по стране стоимость такого вида жилья к лету этого года достигла 13,8 млн руб. С декабря показатель вырос на 2,1%. В топ-5 регионов по цене таунхауса попали Москва (37,3 млн руб.; +3,2%), Московская область (34,2 млн руб.; -3,4%), Санкт-Петербург (33 млн руб.; +12,7%), Камчатский край (25,9 млн руб.; +11,5%) и Сахалинская область (20,7 млн руб.; +11,9%).

Виталина Ярховска