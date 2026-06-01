Завершилось голосование за кандидатов от КПРФ в Удмуртии к выборам в Госдуму

КПРФ завершила предварительное голосование на платформе «Народный кандидат» за представителей партии, которых планируется выдвинуть в Удмуртии и других регионах на выборах в Госдуму в сентябре. Информацию об этом разместили 1 июня на сайте партийной площадки.

По Удмуртскому и Ижевскому одномандатным округам были представлены секретарь рескома партии, депутат гордумы Ижевска Иван Гвоздак и депутат Госсовета региона Юрий Балахонцев. Других кандидатов в предварительном голосовании в Удмуртии не было. Граждане могли проголосовать либо «За», либо «Против» представителя партии. Количество участников на платформе КПРФ не называет.

Итоги предварительного голосования озвучат 20 июня на предвыборном съезде ЦК КПРФ. Оно проходило с 15 апреля по 1 июня.

Напомним, утром 1 июня стали известны победители предварительного голосования партии «Единая Россия». По одномандатным округам больше всего голосов получили действующие депутаты Госдумы от республики Андрей Исаев и Олег Гарин. Партийный список на праймериз возглавил вице-спикер Госсовета Удмуртии Иван Черезов, следом идет еще один зампредседателя республиканского парламента Татьяна Ишматова.