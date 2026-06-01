«Единая Россия» в Удмуртии назвала победителей праймериз к выборам в Госдуму

Партия «Единая России» (ЕР) в Удмуртии, как и по всей стране, подвела итоги предварительного голосования к сентябрьским выборам в Госдуму. «Ъ-Удмуртия» ознакомился с результатами праймериз.

Как и ожидалось, по Удмуртскому и Ижевскому одномандатным округам с кратным отрывом победили действующие депутаты Госдумы от республики Андрей Исаев и Олег Гарин. Они набрали 47,4 и 49 тыс. голосов соответственно.

По списку в праймериз ЕР больше всего голосов у заместителей председателя Госсовета Удмуртии Ивана Черезова и Татьяны Ишматовой — 87,2 и 74,1 тыс. голосов.

Вторые места по одномандатным округам заняли воспитатель детсада «Супер Детки» в Ижевске Надежда Лаптева и старший воспитатель детсада №131 Ольга Пермякова — 7,7 и 8,9 тыс. голосов.

Третьим в списке стал оператор станков ЧПУ Ижевского опытно-механического завода Евгений Веретенников. За него проголосовало 15,2 тыс. человек.

Праймериз ЕР проходили 25-31 мая. В них приняли участие не менее 130 тыс. жителей Удмуртии. Согласно процедуре, выигравшие в предварительном голосовании кандидаты будут выдвинуты партией на выборах в Госдуму 20 сентября.