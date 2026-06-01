FT: Великобритания ужесточит требования к финансовой прозрачности в офшорах

Правительство Великобритании намерено потребовать от коронных владений и заморских территорий, в числе которых Гернси, Джерси, Британские Виргинские острова, ввести более жесткие требования в том, что касается финансовой прозрачности. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на заявление члена парламента Маргарет Ходж — она курирует в британском правительстве борьбу с коррупцией. В частности, от этих территорий потребуют раскрывать данные о бенефициарах зарегистрированных в них компаний.

Действующие во многих коронных владениях и заморских территориях законы позволяют использовать их как офшоры и налоговые убежища. Великобритания давно пытается добиться от местных властей изменений в таких правилах. Госпожа Ходж отметила, что Лондон хотел бы достичь этого путем соглашения. Однако, так как ранее такие переговоры ни к чему не приводили, правительство готово, по ее словам, к более решительным мерам. Среди них — пересмотр преимуществ и привилегий этих территорий, которые они получают благодаря связи с Великобританией, или принятие закона, который требовал бы от них изменения таких норм.

По словам госпожи Ходж, правила в этих владениях и территориях должны прийти в соответствие с действующими в ЕС нормами прозрачности. «В Европе вводят доступ к сведениям о бенефициарах. Это очень важно для борьбы с экономическими преступлениями и угрозами безопасности»,— отметила она.

Яна Рождественская