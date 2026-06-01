Панк-парк имени Юрия Хоя и «Сектора газа» предложили создать в Воронеже

С идеей создать в Воронеже панк-парк, посвященный группе «Сектор газа» и ее лидеру Юрию Клинских (Хою) выступил местный предприниматель Сергей Слабунов. Бизнесмен отметил, что подобный проект можно запустить «громко» — «это яркий инфоповод, очень виральная и самопродвигающаяся история». В своем Telegram-канале господин Слабунов опубликовал рендеры с концепцией общественного пространства.

«В любых опросах о Воронеже всегда фигурирует группа «Сектор газа» и сам Юрий Хой. Как угодно можно относиться к музыке, личности и к тому факту, что его считают нашим символом на одном уровне с Котенком с улицы Лизюкова, но он — символ и легенда. Это тот редкий случай, когда у нас есть свое локальное, но известное на всю страну»,— заявил Сергей Слабунов.

В соответствии с концепцией ряд идей и форматов предполагается уместить в одну тему — парк может быть одновременно арт-площадкой и большой фотозоной, где рядом разместятся фудкорт, андеграундный спорт, сувенирная продукция и концертная площадка.

«Локацию, уверен, можно подобрать. Пространство под мостами. Например та, что прилегает к дамбе, и захватить волнорез»,— предположил бизнесмен и выразил уверенность, что «вся страна» готова будет приехать в Воронеж.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 22 мая на фасаде дома на улице Циолковского, 119 в Воронеже открыли мемориальную доску Юрию Клинских. В мероприятии приняли участие жена и дочь музыканта Галина и Ирина Клинских, концертный директор группы «Сектор газа» Александр Кузьмичев и бывший клавишник коллектива Алексей Ушаков. В тот же день в областном центре проходили съемки биографического фильма о Хое, главную роль в котором исполняет Никита Кологривый.

Денис Данилов