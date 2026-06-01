«В этом можно прочитать "жесткий намек"»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению не повторять ошибки Украины. Имеется в виду попытка страны встать на так называемый западный путь развития. Ранее примерно о том же говорил и российский президент Владимир Путин. 31 мая саммит ЕАЭС призвал Ереван провести референдум о выборе между Западом и Россией. До выборов в республике остается меньше недели. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что обстановка постепенно накаляется.

Предвыборная кампания в Армении выходит на финишную прямую. Избирательные участки откроются 7 июня. Фаворитом считается партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном. Оппозиция представлена многочисленными объединениями, среди них блок «Сильная Армения». Ее лидер — российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян. В настоящее время он находится под домашним арестом. Кампанию ведет племянник Нарек Карапетян. В этом видится некий прообраз партии тоже богатого человека Бидзины Иванишвили в Грузии — прагматичные отношения с Россией и минимум западного влияния. Наверное, это самый предпочтительный вариант для РФ: меньше политики, больше бизнес-составляющей.

Москва официально оппозицию не поддерживает, но грозит республике последствиями в случае переориентации на Запад. Недавний саммит ЕАЭС, в котором Пашинян не участвовал, призвал Ереван провести референдум о выборе дальнейшего пути. Владимир Путин на итоговой пресс-конференции сравнил ситуацию в стране с Украиной 2014 года и перечислил все экономические льготы, которых союзник рискует лишиться. В этом можно прочитать так называемый жесткий намек. К слову, в республике остается российская военная база. Конечно же, нельзя не отметить действия Россельхознадзора, который оперативно выявил вредные вещества в армянской продуктовой линейке, которая поставляется на российские прилавки. Собственно, пострадала вся указанная линейка, включая фирменный коньяк, цветы, клубнику и минеральную воду «Джермук».

Надо сказать, что Никол Пашинян старается реагировать на все это спокойно, всем видом показывая, что России он не враг. Мол, отворачиваться не собираемся, а какую сторону выбрать — решит народ страны. Здесь читается расчет на пророссийски настроенного избирателя. Тем не менее официальный Ереван все чаще обвиняет РФ в попытках вмешаться в выборы, что вызывает дополнительную порцию раздражения в Москве. И еще один важный фактор: Пашиняна официально поддерживает Америка и лично Дональд Трамп, для которого Южный Кавказ теперь зона стратегических интересов. Всем участникам этого проекта глава Белого дома обещает счастье и процветание. Европа также поддерживает партию действующего премьер-министра. В случае его победы с высокой долей вероятности будет подписан окончательный мирный договор с Азербайджаном, а это значит — нормализация отношений также и с Турцией.

Соответственно, роль Армении как связующего звена Востока и Запада возрастает. Также страна получает доступ к ресурсам того же Азербайджана и Центральной Азии. Если же Россия лишит Армению всех льгот и объявит врагом, то она рискует окончательно потерять союзника, с которым ее действительно многое связывает. Как бы то ни было, опросы отдают предпочтение партии Никола Пашиняна, при том что даже в отдаленном будущем Армения вряд ли сможет вступить в ЕС. Относительно России прогнозов не строим, советов не даем, но кажется, что пряник зачастую намного эффективнее, чем кнут. Можно было бы зайти с другой стороны — пообещать, как Трамп, золотые горы. Хотя, конечно, Америка нам не указ.

Дмитрий Дризе