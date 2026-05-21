«Яндекс Погода»: это лето может стать самым жарким в Екатеринбурге с 1998 года

В этом году лето в Екатеринбурге может стать самым жарким за последние 30 лет — в этом случае будет побит сезонный рекорд 1998 года, следует из данных метеорологов «Яндекс Погоды». Информация была проанализирована при помощи ИИ-технологии «Метеум».

Лето будет заметно жарче, чем в прошлом году. В помесячной динамике июнь может стать самым жарким за последние 30 лет. Исторических температурных рекордов не ожидается в июле и августе, однако средние многолетние показатели 2025 года будут существенно повышены. Рекордных дождей и засух не прогнозируется — лето в Екатеринбурге будет более сухим относительно того же периода в 2025 году. Ожидаемое количество осадков будет находиться строго в пределах климатической нормы как в целом по сезону, так и в помесячном разрезе.

В последние дни в Екатеринбурге и Свердловской области сохраняется жаркая погода. Дневной температурный максимум в уральской столице во вторник достиг +31,1° — таким образом, прошедшее 19 мая стало самым жарким за последний 71 год. Предыдущий рекорд максимальной температуры 19 мая 1955 года составлял +30,6°.

