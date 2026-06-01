Бывший президент Армении назвал ее внешнюю политику «геополитическим шпагатом»

Армении нужно не «встревать в противоречия великих держав», а, наоборот, «сглаживать» их, считает бывший президент страны Роберт Кочарян. Он призвал власти Армении учитывать ее экономические интересы.

«Мы не настолько сильны, мы не настолько геополитически важны... Мы не должны делать никогда шагов, которые нашими партнерами и великими странами могут быть оценены как угроза их безопасности»,— сказал господин Кочарян в интервью телеканалу РБК.

Несмотря на движение Армении в сторону Евросоюза (ЕС), зависимость республики от российского рынка многократно выросла, подчеркнул экс-президент. «Вся риторика направлена в сторону Европы, а экономика и бизнес — в сторону России. Это шпагат, политический, геополитический шпагат.. Для человека нетренированного делать шпагат — это разрыв связок в соответствующем месте»,— уверен Роберт Кочарян.

На прошлой неделе посол РФ в Армении Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций из-за действий армянских властей по сближению с ЕС в ущерб отношениям с Россией и странами ЕАЭС. Демарш Москвы последовал после того, как отношения с Арменией стали самой острой темой на саммите ЕАЭС в Астане. Лидеры Казахстана, Белоруссии и Киргизии поддержали Москву, призвав власти Армении в кратчайшие сроки провести общенациональный референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС. В этой ситуации всеобщие выборы в Армении, намеченные на 7 июня, фактически станут референдумом об отношениях с Россией и Западом.

