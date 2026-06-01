На Дону объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и шквального ветра

Ростовская область оказалась в зоне действия оранжевого уровня погодной опасности — регион накроют ливни, грозы с градом и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Синоптики Гидрометцентра объявили на территории Ростовской области оранжевый уровень метеорологической угрозы. Причиной стал комплекс неблагоприятных погодных явлений: прогнозируются интенсивные осадки, грозы, сопровождающиеся выпадением града, а также резкие порывы ветра.

Как пояснили в ведомстве, оранжевый код присваивается, когда сочетание нескольких факторов, каждый из которых сам по себе не представляет критической опасности, в совокупности способно нанести ущерб. Речь идет о потенциале повреждения линий электропередач, затоплений или разрушения слабо укрепленных конструкций.

Согласно уточненному прогнозу, до девяти утра воскресенья, 1 июня, сохранится вероятность ливней с грозами и градом, а также ветра, скорость которого местами будет достигать 25 м/с. В ночные и утренние часы ожидается туман. Непогода, по данным метеорологов, затянется до вторника, 3 июня: осадки разной интенсивности возможны вплоть до утра. При этом к середине недели сила ветра снизится до 18 м/с.

Спасатели и сотрудники ГИБДД обратились к местным жителям с просьбой проявлять повышенную бдительность на открытом воздухе. Автомобилистам рекомендовано сбавлять скорость на дорогах, держать увеличенную дистанцию до впереди идущих машин, а также отказаться от резких маневров — это поможет избежать заносов на мокром покрытии и снизит риск ДТП в условиях ограниченной видимости.

Станислав Маслаков