Рынок кибербезопасности может превысить 1 трлн руб. к 2031 году

Центр стратегических разработок (ЦСР) оценил объем российского рынка информационной безопасности в 2025 году в 364,4 млрд руб. Это на 16,1% больше, чем годом ранее. По прогнозу авторов исследования, к 2031 году рынок может вырасти до 1,15 трлн руб. при среднегодовом темпе роста в 19,4%.

Согласно исследованию ЦСР, основной спрос по-прежнему формируют средства сетевой защиты и защиты конечных точек (устройств или систем), однако быстрее других сегментов растут инфраструктурная, прикладная безопасность и защита данных. Отдельно авторы фиксируют рост значимости решений для управления доступом, а также смещение интереса заказчиков к сервисным моделям — MSSP, MDR и SOC-as-a-Service.

В BI.ZONE считают, что наибольший спрос сейчас формируют экспертные сервисы, защита конечных точек и сетевая безопасность. При этом среди перегретых сегментов компания называет NGFW (межсетевые экраны нового поколения) и EDR (непрерывный мониторинг угроз). К недооцененным направлениям в компании относят решения для безопасности AI/LLM, ASM и инструменты управления привилегированными и машиночитаемыми учетными данными.

