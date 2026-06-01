Суд в Ростове обязал минстрой вернуть деньги проектировщику за сорванный контракт

Арбитражный суд Ростовской области отменил односторонний отказ регионального минстроя от госконтракта с проектной организацией «Люмар-Проект»: выяснилось, что срыв сроков разработки документации для школы в Милютинском районе произошел из-за неучтенных заказчиком ограничений охранных зон двух объектов культурного наследия, следует из материалов дела.

В Ростовской области завершился судебный спор между министерством строительства и проектировщиком из Ростова-на-Дону, который не смог вовремя завершить работы по реконструкции учебного заведения. Разбирательство показало, что формальное нарушение контракта не всегда свидетельствует о недобросовестности исполнителя.

Конфликт возник вокруг проекта обновления школы в Маньково-Березовской слободе. Победителем конкурса в мае 2024 года стало ООО «Люмар-Проект», взявшее на себя обязательства провести инженерные изыскания и подготовить документацию. Сумма соглашения составила 4,5 млн руб, а финальный срок сдачи работ был установлен на конец 2024 года. Однако к назначенной дате проект готов не был, и в августе 2025 года заказчик в одностороннем порядке расторг договор, намереваясь внести фирму в реестр недобросовестных поставщиков.

В ходе судебного разбирательства представители проектной организации доказали, что задержка носила вынужденный характер и была спровоцирована действиями самого минстроя. Ключевым препятствием стало расположение школьной территории. Выяснилось, что участок попадает сразу в две охранные зоны: православного храма, являющегося региональным памятником, и бывшего сельского начального училища. Последнее здание примечательно тем, что в нем в детские годы учился известный художник-баталист Митрофан Греков.

Согласно нормам охраны памятников, в границах защитной зоны церкви строго запрещено увеличивать этажность и площадь строений. Между тем техническое задание, выданное минстроем, прямо предусматривало оба этих действия. Что касается здания училища, то для него охранные зоны властями Ростовской области и вовсе не были утверждены на момент начала работ, что делало невозможным любое проектирование по расширению соседних объектов.

«Люмар-Проект» уведомил заказчика о выявленных коллизиях, однако министерство не предприняло шагов для корректировки исходных данных. Вместо устранения препятствий ведомство спустя время расторгло контракт, сославшись на существенные нарушения со стороны подрядчика.

Позицию компании подтвердили два независимых органа. Ранее Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области, изучив материалы, отказалось включать фирму в «черный список» подрядчиков, зафиксировав ее добросовестное поведение. Арбитражный суд, в свою очередь, также не нашел вины исполнителя, признав отказ от контракта недействительным. Также суд обязал минстрой компенсировать истцу судебные расходы — 50 тыс. руб. государственной пошлины.

Станислав Маслаков