Томским единороссам тесно в округе

Сокращение в Томской области с двух до одного числа одномандатных округов на выборах депутатов Государственной думы РФ вызвало рост конкуренции среди единороссов. Баллотироваться в российский парламент в единственном оставшемся округе планируют, среди прочих, действующий депутат Татьяна Соломатина и первый вице-спикер томской городской думы Илья Леонтьев. Оба известных в регионе политика зарегистрировались для участия в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР). Эксперты считают, что борьба на праймериз в данном случае будет носить реальный и острый характер.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Соломатина решила в третий раз пойти на выборы депутатов Госдумы

Депутат Госдумы РФ Татьяна Соломатина зарегистрировалась для участия в предварительном голосовании ЕР по отбору партийного кандидата на выборах в Госдуму в Томском одномандатном округе №180. Ее анкета в последние дни подачи заявлений внесена в базу данных праймериз.

Госпожа Соломатина ранее дважды избиралась в нижнюю палату Федерального собрания — в 2016 и 2021 годах в Обском одномандатном округе. Но, как писал «Ъ-Сибирь», в 2025 году Центризбирком изменил схему одномандатных округов.

Из-за сокращения числа избирателей в Томской области Обский округ №182 и Томский №181 были объединены в Томский округ №180. Его границы совпадают с границами региона.

По данным сайта праймериз, к 14 мая количество претендентов в Томском округе достигло восьми. В их числе один из известных в регионе политиков — первый вице-спикер гордумы Томска Илья Леонтьев. С 2010 года он четыре раза избирался в муниципальный парламент, а в 2021-м был кандидатом от ЕР на выборах в Госдуму в 181-м округе. Тогда он уступил представителю ЛДПР Алексею Диденко 0,4%, или около 600 голосов.

Господин Леонтьев уже разместил свое видеообращение на сайте праймериз, в котором заявил о готовности работать в составе «большой команды — команды области, команды партии “Единая Россия” и, конечно же, команды губернатора». 13 мая он представил предложения в сфере экологии на сибирском окружном форуме ЕР «Есть результат!» в Омске. «Предлагаю внести в “Народную программу” следующие предложения: продолжить формирование экономики замкнутого цикла. Задача — создать в стране полноценный рынок вторсырья, где и граждане, и организации будут заинтересованы в сортировке и переработке мусора. Внедрить так называемый “стандарт выживаемости” касаемо лесовосстановления, чтобы отчитываться не только количеством саженцев, а площадью прижившегося леса через три-пять лет»,— заявил томский политик на пленарном заседании, в котором принимали участие секретарь генсовета партии Владимир Якушев и российский вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Татьяна Соломатина занимает пост заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья. Видеоматериалов на сайте праймериз она пока не размещала, официальных заявлений о своих политических планах не делала. По данным аккаунтов политика в соцсетях, госпожа Соломатина в настоящее время работает в Москве, занимаясь, в частности, вопросами «снижения бюрократической нагрузки на врачей и учителей». Сайт регионального отделения ЕР в последний раз сообщал о ее работе более двух лет назад — в январе 2024 года.

Томский электоральный эксперт Анна Юдина прогнозирует реальную борьбу за место кандидата от ЕР. «Соломатина — действующий депутат, в регионе достаточно узнаваемая. Вместе с тем есть репутационные издержки в связи с уголовным делом, возбужденным в отношении дочери, и, полагаю, это очень негативно может сказаться на итоговом рейтинге и не в пользу Татьяны Васильевны»,— отметила она. Как писал «Ъ-Сибирь», в 2023 году дочь депутата, руководитель ООО «Сантэ» Екатерина Фельзингер стала фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств. Илья Леонтьев, добавила эксперт, был участником предвыборной гонки в прежней думской кампании и год назад избирался в городскую думу, «значит, в информационном поле на слуху и достаточно конкурентоспособен, имеет все шансы».

По мнению источника «Ъ-Сибирь» в региональном отделении одной из партий, «аппарат губернатора Владимира Мазура ориентируется на Илью Леонтьева».

«Леонтьеву остались “должны” за проигранные выборы в 2021 году. В ЕР его ценят как функционера и спикера на разных площадках. Плюс ко всему за ним стоит крупный налогоплательщик — “Сибагро” (политик занимает пост руководителя проектного направления отдела строительства одной из компаний группы.— «Ъ»)»,— пояснил он.

Татьяна Соломатина же, как считает источник, «токсична» для внутриполитического блока областного правительства в связи с криминальным скандалом.

Впрочем, источник считает сильным кандидатом и гендиректора ООО «Промстройэнерго. База №1» Сергея Кухальского, который в марте 2026 года вернулся с СВО. Напомним, что при подведении итогов праймериз ветераны СВО получат дополнительно четверть от набранных голосов.

Подача заявлений на участие в праймериз завершится 14 мая. Само предварительное голосование состоится с 25 по 31 мая.

Валерий Лавский