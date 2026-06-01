В Ростовской области ущерб от экономических преступлений сократился на 43%

Ущерб от экономических преступлений в Ростовской области сократился на 43% в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го и составил 603,1 млн руб., пишет РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Ростовской области за первые три месяца 2026 года ущерб от экономических преступлений уменьшился на 43% по сравнению с первым кварталом 2025 года. По итогам отчетного периода сумма материального ущерба составила 603,1 млн руб. Для сравнения: в прошлом году этот показатель достигал 1,4 млрд руб. Всего за указанное время правоохранители выявили 1,6 тыс. преступлений экономической направленности.

Свыше половины от общего числа зарегистрированных эпизодов пришлось на мошенничество — 879 фактов. Из них 242 случая квалифицированы по частям 2-7 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, с использованием служебного положения либо в сфере предпринимательской деятельности). Еще 637 эпизодов относятся к частям 2-4 статьи 159.2 УК РФ — хищение денег или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и прочих социальных выплат.

Помимо этого, задокументирован 211 факт сбыта фальшивых денежных знаков, 190 случаев взяточничества, 67 эпизодов присвоения или растраты чужого имущества, 54 налоговых преступления, 30 фактов неправомерного оборота средств и платежей, а также 19 случаев легализации денежных средств.

Стоит отметить, что в 2025 году, по сравнению с 2024-м, количество коррупционных преступлений в Ростовской области возросло на 22,8% — до 565 эпизодов. Они составили 65% от общего числа всех правонарушений, которое увеличилось на 15,5% и достигло 871 случая.

Станислав Маслаков