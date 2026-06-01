Над Ростовской областью сбили два десятка беспилотников минувшей ночью

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал об уничтожении двадцати беспилотных летательных аппаратов в ходе отражения ночной воздушной атаки на десять территорий региона.

В Ростовской области минувшей ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали два десятка вражеских дронов. Данные о пострадавших среди мирного населения и ущербе инфраструктуре на данный момент отсутствуют. Соответствующая информация размещена губернатором Юрием Слюсарем в его Telegram-аккаунте.

Атаке подверглись сразу несколько муниципальных образований. В списке целей оказались населённые пункты Каменск-Шахтинский, Волгодонск, а также восемь сельских районов: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Морозовский, Шолоховский и Милютинский.

Как отмечается в сообщении, все двадцать беспилотных аппаратов были успешно нейтрализованы в воздушном пространстве. Сведения о наземных разрушениях на данный момент не подтверждаются, однако глава региона уточнил, что информация будет дополняться по мере поступления.

Напомним, что Ростовская область уже неоднократно становилась объектом атак с применением БПЛА. Ранее, в воскресенье, в поселке Матвеев Курган на Дону, где ночью загорелась нефтебаза после атаки украинских беспилотников, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава районной администрации Дина Алборова в своем Telegram-канале.

Станислав Маслаков