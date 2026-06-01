JP: Израиль попросил США разрешить более масштабные удары по Ливану

Израиль обратился к США с просьбой разрешить ЦАХАЛу расширить масштабы ударов по ливанскому Бейруту. Об этом сообщает The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, израильские власти рассчитывают на одобрение Вашингтона из-за отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном, а также в диалоге Израиля и Ливана.

Кроме того, израильские сухопутные войска готовят расширение военной операции в районе города Набатия, который JP называет ключевым оплотом «Хезболлы». Если сухопутные войска ЦАХАЛ войдут туда, это станет их самым глубоким продвижением вглубь ливанской территории с начала кампании. Командование объясняет необходимость пересечения «желтой линии» непрекращающимися атаками беспилотников со стороны «Хезболлы».

В воскресенье под контроль Израиля перешли крепость крестоносцев Бофор в Ливане и районы Вади-эль-Салуки, занятые при поддержке авиации, артиллерии и танков. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал крепость одной из важнейших стратегических точек для защиты населенных пунктов в Галилее и обеспечения безопасности израильских ВС.