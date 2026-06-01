Более 200 человек погибли при атаках США на суда в водах Южной Америки

Более 200 человек погибли с начала американской кампании «Южное копье», направленной на борьбу с наркотрафиком в Южной Америке. Всего военнослужащие США за время этой операции атаковали более 60 судов, сообщает The New York Times. В мае интенсивность полетов выросла — удары наносятся в среднем каждые три дня.

Удары по судам проводятся с использованием штурмовиков и беспилотников MQ-9 Reaper, базирующихся в Сальвадоре и Пуэрто-Рико. Как сообщает газета, эта кампания строжайшей секретностью. Военнослужащие не достают тела погибших из воды, а вещественные доказательства, которые бы могли свидетельствовать о причастности убитых к наркотрафику, практически отсутствуют.

Армия США называла целью кампании ликвидацию «наркотеррористов» и обеспечение безопасности страны от наркотиков. Эксперты, опрошенные NYT, сходятся во мнении, что нет никаких доказательств того, что эта кампания как-то повлияла на объемы кокаина, поступающего в Соединенные Штаты из Южной Америки. Как отмечает издание, кампания привела к тому, что рыбаки из Эквадора и Колумбии массово отказываются от промысла, так как их лодки внешне неотличимы от катеров контрабандистов.

В январе семьи погибших подавали иски в суды США, оспаривая правомерность таких атак. Конгресс также запрашивал у Белого дома юридические обоснования для этих ударов. Соединенные штаты ведут эту кампанию с ноября 2025 года.