В четвертьфинал по привычке

В 1/4 финала Открытого чемпионата Франции, вторая неделя которого начинается в Париже, как и два предыдущих года, сыграет Мирра Андреева, которая в двух сетах переиграла швейцарку Джил Тайхман. В мужской сетке после обидного поражения Андрея Рублева от чеха Якуба Меншика в пяти партиях россиян не осталось. Из Парижа — корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

Последний день первой недели Roland Garros начался с падения его четырехкратной (2020, 2022, 2023, 2024) чемпионки Иги Швентек. 25-летнюю польку, которая в нынешней сетке оставалась последней теннисисткой, выигрывавшей ранее этот турнир, остановила украинка Марта Костюк, не знающая поражений во всех пятнадцати матчах, проведенных на грунте в нынешнем сезоне. На корте и в пресс-центре в Швентек было трудно разглядеть недавнего лидера женского тенниса. Удар справа, которым она раньше разрывала чужую оборону, выглядел слишком ненадежным, а в глазах читалась неуверенность в себе. Поэтому Костюк, которая, напротив, находится в идеальной физической форме и прекрасном психологическом состоянии, после трех безоговорочных поражений от польки смогла размочить счет личных встреч. Второй сет, по ходу которого Швентек уступила шесть геймов подряд, в исполнении украинки был впечатляющим. В итоге — 7:5, 6:1. А следующей соперницей Костюк вскоре стала ее соотечественница Элина Свитолина, переигравшая швейцарку Белинду Бенчич — 4:6, 6:4, 6:0.

Встреча Мирры Андреевой и швейцарки Джил Тайхман начиналась уже во второй половине дня, после того как Roland Garros освежился коротким дождем. Жара, которая третировала Париж почти всю неделю, в последний день мая, наконец, отступила, и играть в такую погоду было одно удовольствие.

Еще во время разминки стало ясно, что матч на корте Suzanne Lenglen будет сопровождать своеобразный антураж.

В секторе, расположенном чуть ниже мест для прессы, расположилась очень активная швейцарская группа поддержки, которую до этого можно было встретить на других встречах с участием Тайхман и некоторых ее соотечественниц. Заводилами выступали три голосистых болельщика крепкого телосложения, а еще полтора десятка человек дружно им подпевали. Тайхман, которая никогда не поднималась в рейтинге выше 21-го места, сейчас вообще стоит там 170-й, такое поведение поклонников воспринимала с доброй улыбкой. Россиянка же, в свою очередь, понимала, что заставить швейцарцев вести себя тише она может лишь одним способом,— выигрывая очки. И стойко сохраняла концентрацию.

Поначалу казалось, то леворукая соперница, которая временами играла достаточно остро и даже красиво, может доставить Андреевой немало сложностей.

Но по большому счету борьба в этом матче шла до седьмого гейма, в котором фавориту удалось сделать свой второй в этот вечер брейк.

Эту подачу швейцарке отыграть уже не удалось. Более того, выиграв в общей сложности семь геймов подряд, Андреева закрыла первую партию и повела во второй — 3:0.

В итоге — 6:3, 6:2 менее чем за полтора часа. В своем третьем подряд парижском четвертьфинале Андреева встретится с 36-летней румынкой Сораной Кырстей, переигравшей китаянку Ван Сиюй — 6:3, 7:6 (7:4). Опытнейшая спортсменка из Бухареста, имеющая на своем счету семь титулов Женской теннисной ассоциации (WTA), установила своеобразный рекорд. Еще ни у одной теннисистки в период Открытой эры перерыв между первым и вторым четвертьфиналами французского мейджора не составлял семнадцать лет.

По словам Андреевой, в 2009 году, когда Кырстя впервые попала в восьмерку сильнейших Roland Garros, сама она, «видимо, училась разговаривать или держать ложку». Что же касается настроя на предстоящий матч, то он будет соответствующим. Свою следующую оппонентку первая ракетка России хорошо знает и по совместным тренировкам, и по апрельской встрече в Линце. Там они пересекалась также в четвертьфинале, и россиянка одержала самую непростую победу к своему пятому титулу.

Последним запуском на корте Suzanne Lenglen выясняли отношения Андрей Рублев и Якуб Меншик — 20-летний чех, который в прошлом году удивил теннисный мир победой в финале «мастерса» в Майами над самим Новаком Джоковичем, а четыре с половиной месяца назад отличился на небольшом состязании в Окленде.

Для Рублева это очень непростой соперник: оба предыдущих матча Меншику он проиграл.

Достаточно быстрый для своего высокого роста, с мощной подачей и хорошим ударом справа, чех в третьем круге остановил седьмую ракетку мира австралийца Алекса Де Минаура, а перед этим за 4 часа 41 минуту на тай-брейке пятой партии справился с аргентинцем Мариано Навоне, причем после розыгрыша заключительного очка победителя тогда скрутили судороги.

Тут тоже дошло дело до марафона. Уступив первый сет и тай-брейк второй партии, Рублев проявил характер и догнал оппонента. Однако в восьмом гейме пятого сета тот взял рублевскую подачу, а затем пусть и не без труда, победил — 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3. Это первый четвертьфинал Меншика на мейджорах, ну а россиян в мужской одиночной сетке не осталось.

