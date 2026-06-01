Уфимский «Билд» построит поликлинику в Иглино за 822 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии (учреждение подведомственно региональному минстрою) заключило с ООО «Билд» контракт на строительство поликлиники в Иглино. Стоимость проекта составит 822 млн руб., из которых 805,5 млн руб. будет выделено в виде субсидии из федерального бюджета, а остальную часть профинансирует республиканский бюджет.

Новая поликлиника на 600 посещений в смену должна быть построена к концу 2028 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», торги на строительство медицинского учреждения по жалобе уфимского «Дортрансстроя» приостанавливало УФАС. Антимонопольная служба с доводами заявителя не согласилась, но нашла нарушения в процедуре и предписала заказчику объявить новый конкурс.

ООО «Билд» зарегистрировано в Уфе в конце 2012 года. В разное время учредителями компании были Рустам Хасанов, Артур Харисов и Айгуль Харисова. Организация строит социальные объекты, основным заказчиком является Управление капитального строительства Башкирии. В числе проектов — строительство школы на 2,2 тыс. учеников стоимостью 3,4 млрд руб. в уфимском микрорайоне Кузнецовский Затон, физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Толбазы за 547,6 млн руб., детской поликлиники в Аскарово за 487,1 млн руб., главной канализационной насосной станции в Нефтекамске за 1 млрд руб. В прошлом году выручка «Билда» составила около 10,6 млрд руб., а чистая прибыль — 63,7 млн руб.

Идэль Гумеров