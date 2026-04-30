УФАС по Башкирии отменило итоги торгов на строительство поликлиники в Иглино

Управление ФАС по Башкирии предписало региональному Управлению капитального строительства отменить итоговые протоколы конкурса на строительство поликлиники в Иглино начальной ценой 859,75 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Как сообщал «Ъ-Уфа», планировалось, что поликлиника площадью более 6,7 тыс. кв. м будет рассчитана на 600 посещений в смену. Строительство должно было завершиться к 16 декабря 2028 года.

С жалобой на закупку обращалось ООО «Дортрансстрой». Антимонопольное ведомство признало ее необоснованной, но по результатам внеплановой проверки нашло нарушения ФЗ «О контрактной системе».

В частности, комиссия пришла к выводу, что заказчик неправомерно не установил в документации отдельные этапы исполнения контракта. Также УФАС не согласилось с отсутствием запрета на поставку и установку пассажирского и грузового лифтов иностранного производства.

Заказчику предписано устранить нарушения и назначить новую дату конкурса.

Майя Иванова