«Плохие парни» стали лучшими

В эти выходные в «Лужниках» на площадке «Под мостом» прошел традиционный, уже 19-й по счету, международный кубок по баскетболу 3х3 Moscow Open. Турнир, за годы своего существования превратившийся, по сути, в фестиваль стритбаскета, собрал рекордное количество команд различных возрастов — более тысячи. Участников собственно профессионального события было все же поменьше. Среди них, к слову, сразу две сборные России U23, для которых это был первый официальный международный турнир за несколько лет. Уже этим летом молодежные сборные России будут допущены и к официальным соревнованиям FIBA. Победителем же Moscow Open стала команда Bad Boys. В финале она обыграла DAWGS со счетом 10:8.

В Москве в «Лужниках» 30 и 31 мая прошел международный кубок по баскетболу 3х3 Moscow Open. Турнир, организованный Департаментом спорта Москвы и Ассоциацией уличного баскетбола России (в этом году она отмечает 20-летие), проводился уже в 19-й раз.

Это не только турнир профессиональных команд, коих в этом году набралась дюжина, включая сразу два сербских коллектива (в составе одного из них, Underground biznes, был Деян Майсторович, пятикратный чемпион мира, бронзовый призер Игр-2020 в Токио), что придало событию статус международного.

Это еще и по-настоящему массовый фестиваль, открытый для всех любителей уличного баскетбола в формате 3х3.

По словам организаторов, в этом году для участия в соревнованиях (любители состязались в различных возрастных категориях) заявилось более тысячи команд. Это рекордный для Moscow Open, являющегося старейшим международным турниром по стритбаскету в Европе, показатель. Помимо собственно игры в баскетбол у участников фестиваля были и другие возможности хорошо провести время. Например, посмотреть турнир по броскам сверху. Его победителем стал Руслан Лигай из Казахстана.

В профессиональной части турнира особое внимание привлекли две команды. И обе называются сборными России (они получили названия Russia-North и Russia-South), которые были составлены из игроков не старше 23 лет.

Для российских сборных это был первый международный турнир с весны 2022 года, когда российский спорт столкнулся с санкциями.

В апреле этого года FIBA чуть ослабила санкционный режим, допустив российские молодежные сборные по баскетболу 3х3 к участию в Лиге наций. Возвращение на большой международный уровень состоится уже в июле. Ну а Moscow Open стал отличной возможностью проверить состояние кандидатов в сборную в боевом режиме.

Получилось неплохо. Одна из сборных — Russia-South — дошла до полуфинала, где уступила DAWGS. «Братва», а именно так переводится название коллектива, вообще снова удивила. Эта команда не специализируется на баскетболе 3х3 (она из Медиалиги), только в этом году начала играть в уличном формате. Но у нее есть мощнейший козырь — Антон Понкрашов (чемпион Европы-2007, обладатель бронзовой медали Игр-2012 в баскетболе большом). С его помощью DAWGS уже доходили до финала крупного турнира — Кубка Красной площади. Теперь вот дошли до финала Moscow Open.

Во второй полуфинальной паре сошлись Bad Boys и обладатель титула 2024 года INANOMO. Чуть удачливее были первые. «Плохие парни» вообще показывали очень стабильную игру по ходу турнира, расправившись, например, с упомянутым Underground biznes с Деяном Майсторовичем.

Что до финала, то он получился чрезвычайно напряженным. Команды, что называется, «зарубились». И там вполне мог случиться овертайм. Но бросок Понкрашова на последней секунде цели не достиг. В итоге победа Bad Boys со счетом 10:8.

Арнольд Кабанов