Трамп назначил посла США в Турции Баррака спецпосланником по Ираку

Президент США Дональд Трамп назначил американского посла в Турции и инвестора Тома Баррака спецпосланником главы государства в Ираке. Об этом господин Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

По словам господина Трампа, Том Баррак продолжит занимать должность посла США в Анкаре. Он также останется в должности спецпосланником американского президента в Ираке. «Мы высоко ценим работу, проделанную Томом Барраком, и его неизменную готовность служить нашей стране», — указал Дональд Трамп.

Американский президент также отметил, что США развивают стратегическое сотрудничество с правительствами Сирии и Ирака. «Наши отношения с ними продолжают укрепляться», — подчеркнул он.

Предыдущий спецпредставитель президента по Ираку Марк Савая покинул должность в феврале, сообщал Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, причиной могло стать «плохое обращение» с ключевыми задачами, включая возможное возвращение к власти в стране экс-премьера Нури аль-Малики, против которого выступает президент Трамп.

Глава инвестиционной компании Colony Capital, 79-летний господин Баррак возглавляет дипмиссию США в Турции с апреля 2025 года. В мае того же года его назначили спецпредставителем президента по Сирии.