Reuters: Марк Савая покинул пост спецпредставителя Трампа по Ираку
Американский предприниматель Марк Савая оставил должность спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ираку. Как передает Reuters со ссылкой на источники, он уже отменил переговоры с иракскими чиновниками, намеченные на 23 января.
По данным агентства, причиной отставки могло стать «плохое обращение» с ключевыми задачами, включая вопрос возможного возвращения к власти экс-премьера Нури аль-Малики. Ранее Трамп заявлял, что назначение этого проиранского политика «ввергнет Ирак в хаос и нищету». Без помощи США, по словам президента, у страны «не будет шансов на успех, процветание и свободу».
По информации Reuters, преемником Саваи может стать нынешний спецпредставитель по Сирии Том Баррак, который возглавит работу Госдепа по иракскому направлению.