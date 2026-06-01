Топ моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) по продажам в январе—апреле 2026 года

|
|Место
|Модель
|Продажи (шт.)
|Изменение год к году (%)
|Доля рынка (%)
|1
|GAZ Gazelle Next
|5132
|–21
|24,4
|2
|Lada Largus VU
|1725
|–40,2
|8,2
|3
|GAZ Gazelle NN
|1496
|197,4
|7,1
|4
|GAZ 3302
|1459
|–17,9
|6,9
|5
|GAZ 2217
|1281
|–4,7
|6,1
|6
|UAZ 3909
|1238
|–27,6
|5,9
|7
|Sollers Atlant
|962
|–38
|4,6
|8
|Lada Granta VU
|883
|–55,1
|4,2
|9
|UAZ Profi
|848
|–25,5
|4
|10
|GAZ Sobol NN
|724
|–11,8
|3,4
|11
|Mercedes-Benz V-Class
|499
|–1
|2,4
|12
|Isuzu ELF
|496
|4,4
|2,4
|13
|GAZ 2310
|388
|–33,1
|1,8
|14
|Foton Toano
|372
|–41,9
|1,8
|15
|Sollers SF1
|369
|9125
|1,8