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Топ моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) по продажам в январе—апреле 2026 года

Место Модель Продажи (шт.) Изменение год к году (%) Доля рынка (%)
1 GAZ Gazelle Next 5132 –21 24,4
2 Lada Largus VU 1725 –40,2 8,2
3 GAZ Gazelle NN 1496 197,4 7,1
4 GAZ 3302 1459 –17,9 6,9
5 GAZ 2217 1281 –4,7 6,1
6 UAZ 3909 1238 –27,6 5,9
7 Sollers Atlant 962 –38 4,6
8 Lada Granta VU 883 –55,1 4,2
9 UAZ Profi 848 –25,5 4
10 GAZ Sobol NN 724 –11,8 3,4
11 Mercedes-Benz V-Class 499 –1 2,4
12 Isuzu ELF 496 4,4 2,4
13 GAZ 2310 388 –33,1 1,8
14 Foton Toano 372 –41,9 1,8
15 Sollers SF1 369 9125 1,8

Источник: «Автостат».

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