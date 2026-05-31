«Сказочный лес» украл у всех
Строительство одного ЖК стоило бизнесмену нескольких уголовных дел
Защита бенефициара группы компаний Seven Suns Development Алексея Рыжкова обжаловала вынесенный ему приговор — восемь с половиной лет колонии. Он признан виновным в мошенничестве на общую сумму около 150 млн руб. при строительстве ЖК «Сказочный лес» в Москве. При этом сейчас в Мещанском суде идут процессы еще по двум уголовным делам господина Рыжкова — о хищении средств дольщиков того же ЖК на 2,5 млрд руб. и обмане подрядчиков примерно на 50 млн руб. Вину бизнесмен не признает.
Строительная площадка жилого комплекса «Сказочный лес» на Лосиноостровской улице (2020 год)
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Как стало известно “Ъ”, на днях защита обжаловала приговор Дорогомиловского суда, вынесенный 14 мая петербуржскому девелоперу Алексею Рыжкову. Ему вменяли в вину два эпизода мошенничества, сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ).
Seven Suns Development строит жилье в Москве и области, Санкт-Петербурге и Вологде. Общий портфель реализованных проектов компании, по ее собственным данным, составляет более 1 млн кв. м. Объем текущего строительства, по данным информационной системы «Наш.Дом.РФ», составляет 394 тыс. кв. м.
Уголовное дело в отношении господина Рыжкова было возбуждено в феврале 2025 года. Речь в нем идет о приобретении в ноябре 2018 года у предпринимателя Александра Байдакова ООО «ГрандНэкст» вместе с земельными участками для строительства ЖК «Сказочный лес» в столице. Цена договора составляла 852 млн руб.
По материалам дела, господин Рыжков после передачи ему в собственность земельных участков должен был постепенно выплачивать деньги господину Бойдакову, однако недоплатил 112 млн руб. Кроме того, говорится в деле, еще 34 млн из 114 млн руб. он должен был выплатить предыдущему владельцу «ГрандНэкст» Владиславу Мельникову за помощь в оформлении разрешений на использование земельных участков под строительство ЖК.
Еще два дела в отношении господина Рыжкова рассматривает сейчас Мещанский суд столицы. Одно было возбуждено в декабре 2023 года, по нему проходит отец бизнесмена Петр Рыжков, также бенефициар Seven Suns Development. По версии следствия, фигуранты заключали договоры на приобретение жилья в столице, но свои обязательства не выполнили и, таким образом, похитили у почти 400 дольщиков порядка 2,5 млрд руб.
Другое дело возбудили в ноябре 2025 года. Оно связано с невыплатой подрядчику — компании «ИжнКапСтрой» — около 48 млн руб. за услуги по монолитным работам в том же ЖК.
Сам предприниматель вину ни по одному из дел не признает. В зале суда он назвал корреспонденту “Ъ” свое уголовное преследование «полным абсурдом».
По словам его адвоката Алексея Буканева, в свое время Минприроды и природоохранная прокуратура посчитали, что разрешение на строительство было получено незаконно, в связи с этим платежи господину Байдакову были приостановлены. Как уверяет адвокат, при заключении сделки их с доверителем заверили, что с разрешением на использование земель все в порядке.
Для разрешения этого конфликта господин Рыжков и его адвокат даже обращались в подмосковный Истринский суд и добились выплаты неустойки в размере 1,96 млрд руб., однако апелляция это решение отменила. После этого господину Байдакову было выплачено 112 млн руб., но тот, по словам господина Буканева, все равно обратился в правоохранительные органы с заявлением об уголовном преступлении. Что касается невыплаты денег господину Мельникову, то он ранее был владельцем ООО «ГрандНэкст», участвовал в заключении сделки и, по словам адвоката, не мог не знать о юридическом статусе участков.
Задержки со строительством произошли по независящим от девелопера причинам, отметил защитник, на данный момент работы закончены. А подрядчикам не были перечислены в свое время средства, поскольку у девелопера были претензии к качеству их работ, а позже это сделать было невозможно, так как на имущество господина Рыжкова был наложен арест.