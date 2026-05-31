«Сказочный лес» украл у всех

Защита бенефициара группы компаний Seven Suns Development Алексея Рыжкова обжаловала вынесенный ему приговор — восемь с половиной лет колонии. Он признан виновным в мошенничестве на общую сумму около 150 млн руб. при строительстве ЖК «Сказочный лес» в Москве. При этом сейчас в Мещанском суде идут процессы еще по двум уголовным делам господина Рыжкова — о хищении средств дольщиков того же ЖК на 2,5 млрд руб. и обмане подрядчиков примерно на 50 млн руб. Вину бизнесмен не признает.

Строительная площадка жилого комплекса «Сказочный лес» на Лосиноостровской улице (2020 год)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Строительная площадка жилого комплекса «Сказочный лес» на Лосиноостровской улице (2020 год)

Как стало известно “Ъ”, на днях защита обжаловала приговор Дорогомиловского суда, вынесенный 14 мая петербуржскому девелоперу Алексею Рыжкову. Ему вменяли в вину два эпизода мошенничества, сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ).

Seven Suns Development строит жилье в Москве и области, Санкт-Петербурге и Вологде. Общий портфель реализованных проектов компании, по ее собственным данным, составляет более 1 млн кв. м. Объем текущего строительства, по данным информационной системы «Наш.Дом.РФ», составляет 394 тыс. кв. м.

Уголовное дело в отношении господина Рыжкова было возбуждено в феврале 2025 года. Речь в нем идет о приобретении в ноябре 2018 года у предпринимателя Александра Байдакова ООО «ГрандНэкст» вместе с земельными участками для строительства ЖК «Сказочный лес» в столице. Цена договора составляла 852 млн руб.

По материалам дела, господин Рыжков после передачи ему в собственность земельных участков должен был постепенно выплачивать деньги господину Бойдакову, однако недоплатил 112 млн руб. Кроме того, говорится в деле, еще 34 млн из 114 млн руб. он должен был выплатить предыдущему владельцу «ГрандНэкст» Владиславу Мельникову за помощь в оформлении разрешений на использование земельных участков под строительство ЖК.

Еще два дела в отношении господина Рыжкова рассматривает сейчас Мещанский суд столицы. Одно было возбуждено в декабре 2023 года, по нему проходит отец бизнесмена Петр Рыжков, также бенефициар Seven Suns Development. По версии следствия, фигуранты заключали договоры на приобретение жилья в столице, но свои обязательства не выполнили и, таким образом, похитили у почти 400 дольщиков порядка 2,5 млрд руб.

Другое дело возбудили в ноябре 2025 года. Оно связано с невыплатой подрядчику — компании «ИжнКапСтрой» — около 48 млн руб. за услуги по монолитным работам в том же ЖК.

Сам предприниматель вину ни по одному из дел не признает. В зале суда он назвал корреспонденту “Ъ” свое уголовное преследование «полным абсурдом».

По словам его адвоката Алексея Буканева, в свое время Минприроды и природоохранная прокуратура посчитали, что разрешение на строительство было получено незаконно, в связи с этим платежи господину Байдакову были приостановлены. Как уверяет адвокат, при заключении сделки их с доверителем заверили, что с разрешением на использование земель все в порядке.

Для разрешения этого конфликта господин Рыжков и его адвокат даже обращались в подмосковный Истринский суд и добились выплаты неустойки в размере 1,96 млрд руб., однако апелляция это решение отменила. После этого господину Байдакову было выплачено 112 млн руб., но тот, по словам господина Буканева, все равно обратился в правоохранительные органы с заявлением об уголовном преступлении. Что касается невыплаты денег господину Мельникову, то он ранее был владельцем ООО «ГрандНэкст», участвовал в заключении сделки и, по словам адвоката, не мог не знать о юридическом статусе участков.

Задержки со строительством произошли по независящим от девелопера причинам, отметил защитник, на данный момент работы закончены. А подрядчикам не были перечислены в свое время средства, поскольку у девелопера были претензии к качеству их работ, а позже это сделать было невозможно, так как на имущество господина Рыжкова был наложен арест.

Ефим Брянцев