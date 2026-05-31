Вице-губернатор Княгинин ответит на вопросы петербуржцев 4 июня

В Смольном анонсировали прямую линию с вице-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Княгининым. Трансляция состоится 4 июня в 19:00 в группе правительства города во «ВКонтакте».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Задать вопросы можно будет на странице самого чиновника в той же соцсети, а также по телефону 246-79-49. В Смольном напомнили, что Княгинин курирует только два комитета — по науке и высшей школе, а также по труду и занятости населения. Обращаться к нему стоит именно по этим темам.

Карина Дроздецкая