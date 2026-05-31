В Азове подвалы домов затопили канализационные стоки

Подвалы домов в Азове затопило канализационными стоками после обрушения участка канализационного коллектора по улице Отрадной. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своем канале в Max.

«Из-за обрушения свода железобетонного трубопровода большого диаметра снижена пропускная способность коллектора, вследствие чего образовался подпор на канализационной сети. К устранению последствий привлечены четыре аварийные бригады со специализированной техникой. Одновременно ведутся работы по переподключению жителей на резервную линию»,— написала госпожа Пшеничная.

Привлечена дополнительная техника для откачки стоков. Сроки аварийно-восстановительных работ на основном коллекторе будут определены после завершения переподключения.

Мария Иванова