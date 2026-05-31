«Классика на Дворцовой» к 323-й годовщине Санкт-Петербурга

29 мая на Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошел ежегодный гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный к дню основания города. На сцене, развернутой у фасада Зимнего дворца, выступили ведущие солисты российской и мировой оперы, а также симфонический оркестр Академической филармонии под управлением Артема Абашева.

Гала-концерт «Классика на Дворцовой»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Артисты во время репетиции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Артисты во время репетиции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Артисты во время репетиции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Оперный певец Марко Чапони во время пресс-подхода перед началом концерта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Артисты за кулисами перед концертом

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Оперная певица Мариам Баттистелли во время пресс-подхода перед началом концерта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Виолончелист Борислав Струлев во время пресс-подхода перед началом концерта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Директор Александринского театра Александр Малич (слева) и актер Юрий Колокольников (справа) перед началом концерта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Артисты во время репетиции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Артисты перед концертом

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Гала-концерт «Классика на Дворцовой»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Гала-концерт «Классика на Дворцовой»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Гала-концерт «Классика на Дворцовой»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Оперный певец Семен Антаков (баритон) во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Гала-концерт «Классика на Дворцовой»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Гала-концерт «Классика на Дворцовой»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Гала-концерт «Классика на Дворцовой»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Хор матадоров из оперы &quot;Травиата&quot;, Театр балета им. Леонида Якобсона

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Фрагмент из оперы «Севильский цирюльник», исполняют: Мария Баракова (в центре), Александр Бокарев (справа), Никита Мухин (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Гала-концерт «Классика на Дворцовой»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

В программе, составившей около двух часов, прозвучали арии и сцены из опер Джузеппе Верди, Джоаккино Россини, Жака Оффенбаха и Имре Кальмана, а также несколько неаполитанских песен.

Среди приглашенных артистов — тенор Марко Чапони и сопрано Мариам Баттистелли (Италия), баритон Игорь Головатенко (Большой театр), меццо-сопрано Мария Баракова, тенор Андрей Данилов (Немецкая опера, Берлин), а также Сергей Романовский, Семен Антаков, Лидия Фридман и Инна Деменкова. Специальным гостем выступил виолончелист Борислав Струлев.

Неожиданным элементом вечера стало включение баллады «Maybe I, Maybe You» группы Scorpions. Также в этой же части концерта прозвучал другой эстрадный хит — песня Раффаэллы Карра «Tanti auguri» в исполнении Мариам Баттистелли.

По оценкам организаторов, концерт собрал более 40 тыс. зрителей. В оформлении номера использовались цифровые декорации, было создано около 350 костюмов. Хореографическую часть обеспечила труппа Театра балета имени Леонида Якобсона, а также танцевальные коллективы из Тюмени и Перми.

«Классика на Дворцовой» проводится в Петербурге с 2019 года и дважды признавалась «Национальным событием года».

Андрей Ершов

