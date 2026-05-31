Молодежь пишет семейные истории

Подростки стали активнее искать своих предков и дальних родственников. Спрос на изучение генеалогического древа у россиян до 20 лет за год вырос в семь раз. Это следует из данных трафика на специализированных сервисах, сообщают аналитики компании Yota.



Новые технологии сделали процесс изучения семейной истории более доступным для широкой адитории, в том числи для молодежи, считает креативный генеалог компании Genotek Иван Корякин:

«Генеалогия действительно молодеет, и это заметно. Возможно, самую важную роль здесь сыграли технологии. Искусственный интеллект вслед за оцифровкой архивов позволил все это еще и распознать, и прочитать. Теперь мы можем работать даже с документами XVIII века, петровских времен, которые неподготовленному человеку прочитать решительно невозможно.

Генеалогические платформы работают довольно быстро и просто. Как в обычном поисковике, сейчас можно вбить имя предка и попробовать посмотреть, есть ли там что-нибудь на него, упоминается ли он в каких-нибудь старинных бумагах и в каком контексте, если те, конечно, оцифрованы. Молодежи, зумерам просто прикольно это сделать. Если они могут разузнать имя далекого предка по бабушке, то почему бы не попробовать? Ведь для этого больше не нужно записываться в архив, разбираться, как это все работает, какие-то дела заказывать.

Я думаю, что сюда же ДНК-тесты относятся. Да, эта история началась пораньше, но, может быть, тренд на здоровье подогревает интерес тех, кто хотел бы плюнуть в пробирку и узнать о себе побольше. Генеалогия и ДНК идут рядышком. Есть и еще один немаловажный фактор — экзистенциальный. Это не просто изучение истории семьи и поиск далекого предка в оцифрованных документах. Это на самом-то деле попытка ответить на философские вопросы: кто мы, откуда, куда идем?

Я думаю, что во времена цифрового одиночества и всевозможных внешних потрясений, когда порой земля уходит из-под ног и хочется как-то укорениться, генеалогия однозначно приходит на помощь».

Одними из самых популярных сервисов по изучению генеалогического древа стали порталы Familio и «Память народа». На них приходится 60% трафика. Но без изучения бумажных архивов все равно не обойтись, рассказал “Ъ FM” 23-летний москвич Владимир. Он начал интересоваться историей своей семьи после окончания школы:

«Изучение генеалогического древа является нашим семейным хобби. Я со своим дедушкой еще лет пять назад начал этим заниматься. Так, мы полностью изучили городской архив города Калуга. Также нашли церковь, которая ведет и хранит свой архив, и смогли еще углубиться в историю семьи. И сейчас уже находимся на XVIII веке и дальше и дальше узнаем что-то новое.

Таким образом мы узнали о многих пересечениях, о родственниках, том, что наши предки были зажиточными купцами, о чем не догадывался мой дедушка в своем детстве в Калуге, хотя жил, грубо говоря, за стеной своего имения. В целом изучение приносит какую-то внутреннюю радость, что предки могли интересно жить и развивать наш род».

В основном семейную историю изучают россияне от 26 до 45 лет. На них приходится половина всех пользователей платформ о генеалогии. Пятая часть аудитории таких сервисов — россияне до 55 лет.

