Жапаров помиловал экс-главу аппарата бывшего президента Атамбаева

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о помиловании бывшего руководителя администрации главы государства Фарида Ниязова. Об этом сообщила пресс-служба президентской администрации страны, передает ТАСС.

Господин Ниязов занимал пост главы аппарата президента Киргизии в 2011–2017 годах, когда государство возглавлял Алмазбек Атамбаев. В сентябре 2021 года Фарида Ниязова вместе с господином Атамбаевым, а также охранником экс-президента Канатом Сагымбаевым и бывшим замглавы МВД Курсаном Асановым обвинили в покушении на насильственный захват власти и организации массовых беспорядков. Господина Ниязова приговорили к 7 годам и 8 месяцам тюрьмы.

В октябре 2020-го в Бишкеке проходили массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов. 6 октября Алмазбека Атамбаева по требованию протестующих освободили из СИЗО, где он находился с 2019 года, однако позже экс-президента снова задержали. В 2020 году господина Атамбаева приговорили к 11 годам тюрьмы, однако спустя три года приговор отменили, и политик уехал в Испанию. В 2025-м экс-президента приговорили к 11,5 года лишения свободы по делу о коррупции и организации массовых беспорядков.