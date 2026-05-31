«Огромный поток ограниченных недоэкспертов уже принижает достижение ПСЖ»

Победа французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) над английским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов стала одной из главных тем обсуждения в европейской прессе. Французские СМИ обращают внимание на историчность момента — ПСЖ два раза подряд завоевал высший командный титул Европы. Британские обозреватели отмечают, что «Арсеналу» было вполне по силам одолеть французов, но английский клуб не воспользовался моментами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки клуба «Пари Сен-Жермен» празднуют победу над «Арсеналом» в финале Лиги Чемпионов

Фото: AP Игроки клуба «Пари Сен-Жермен» празднуют победу над «Арсеналом» в финале Лиги Чемпионов

Фото: AP

Paris Match (Париж, Франция) Почему достижение ПСЖ действительно велико «Этот финал был не очень хорош!», «Ну, этот матч был так себе», «Матч ПСЖ—“Арсенал” был ужасен». Огромный поток ограниченных недоэкспертов, которые интересуются футболом лишь изредка, когда о нем говорят все, уже принижает достижение «Пари Сен-Жермен». Как будто для того, чтобы избежать вражды и мелочных замечаний, нужно было выигрывать все матчи со счетом 5:4, как в первом матче полуфинала «Пари Сен-Жермен»—«Бавария». Это типичная проблема Франции. Во всех остальных странах мира победа всегда великолепна, и они наслаждаются ею без всяких ограничений. Давайте не будем отказывать себе в удовольствии. Парижу пришлось много страдать и бороться, чтобы достичь этого момента. Давайте просто вспомним, что Луис Энрике создал грозную команду, которая покорила Европу, потому что за девять месяцев турнира Париж был лучшим.

La Depeche (Париж, Франция) ПСЖ — чемпион Европы-2026: жена Матвея Сафонова с импровизированным российским флагом из обрывков баннеров во время празднования победы в Лиге чемпионов После того как ПСЖ завоевал второй подряд европейский титул, обыграв «Арсенал» в серии пенальти, в сети X распространилась необычная сцена. На видео жена Матвея Сафонова, российского вратаря парижского клуба, делает российский флаг из баннеров в цветах ПСЖ, а затем присоединяется к мужу на поле. Многие игроки с гордостью несли флаги своих стран. Ашраф Хакими — марокканский флаг, Нуно Мендеш — флаг Португалии и Кабо-Верде, Илья Забарный — украинский флаг, а Сафонов смог поделиться своей радостью, держа триколор своей родины, только после того, как на газоне появилась его жена. Вратарь таким образом разделил этот момент со своей партнершей в и без того особенный для него вечер, ведь он закрепился в основном составе в этом сезоне, что позволило ему сыграть в воротах в матче за европейский титул.

Franceinfo (Париж, Франция) «Его история — это огромный блеф»: Матвей Сафонов, последняя линия обороны ПСЖ против «Арсенала» в финале Лиги чемпионов 27-летний голкипер — почти аномалия в стартовом составе, который блистал на европейской арене несколько месяцев. Ему потребовались сила воли, немного терпения и немалая доля удачи, чтобы закрепиться в качестве основного вратаря «Пари Сен-Жермен». «История с Матвеем Сафоновым — это огромный блеф»,— резюмирует Жером Алонсо, бывший вратарь ПСЖ и консультант Franceinfo. «Если бы вы сказали в сентябре прошлого года, что он станет Хвичей Кварацхелией 2026 года, люди бы посмеялись вам в лицо». Как ПСЖ второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов «Его невозможно отнести к какому-либо определенному типу, потому что у него своя собственная техника, которой не учат ни в одной вратарской школе»,— отмечает Жером Алонсо. «Но это также школа мужества и самоотверженности. После того как в прошлом году он довольствовался объедками, в августе его поставили в пару с Люком Шевалье (французский вратарь сборной.— “Ъ”). И вместо того, чтобы сдаться, он сказал: “Я покажу вам, что я лучше”».

The Independent (Лондон, Великобритания) Как постоянные неудачи «Арсенала» стоили ему финала Лиги чемпионов Микель Артета, мастер деталей, тренер, который, казалось, ничего не оставлял на волю случая, упустил из виду один ключевой элемент. Матвей Сафонов, совершенно неубедительный вратарь «Пари Сен-Жермен», ничего не спас: ни в матче, ни в серии пенальти. «Арсеналу» нужно было лишь попасть в створ ворот. Безрассудно играть с ПСЖ в их же игру. «Бавария» попыталась сделать это в полуфинале, провела классический матч и проиграла со счетом 5:4 на «Парк де Пренс». Это был лучший матч турнира, настоящий финал, как некоторые могли бы сказать. Но «Арсенал» вышел в настоящий финал по-своему. Матч позиционировался как противостояние атакующего футбола оборонительному. Но «Арсенал» сам себе создал много опасных моментов в обороне, отчасти — из-за недостаточной активности в атаке. После гола Кая Хаверца на шестой минуте больше не было ни одного удара в створ ворот, что, учитывая уязвимость ПСЖ и слабость Сафонова, возможно, стало упущенной возможностью.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Мечты «Арсенала» рухнули в серии пенальти Это был показательный матч, который держал в напряжении весь футбольный мир. Напряжение нарастало в геометрической прогрессии, на кону стояло все. Для ПСЖ это был шанс показать, что это команда-династия. Сохранить титул Лиги чемпионов — редкое достижение. Для «Арсенала» все было просто. Забудьте о непобедимых. Им предстояло стать бессмертными, первая победа в этом турнире после первого триумфа в Премьер-лиге с 2004 года. Все понимали, что исход матча, скорее всего, решится в один момент. Когда после дополнительного времени равный счет не изменился, нервы были уже на пределе. Решающей стала серия пенальти.

Подготовили Екатерина Наумова, Евгений Хвостик