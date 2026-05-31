Увидеть Париж, и…
Как в Челябинской области проводят неделю моды
В селе Париж Нагайбакского округа Челябинской области прошел гала-показ III Парижской недели моды. Мероприятие потребовало больших организационных усилий и прошло в присутствии тысячи зрителей на открытой площадке под местной «Эйфелевой башней». При этом ни организаторов, ни моделей, ни зрителей не остановил сильный ливень, продолжавшийся все три с лишним часа шоу. За тем, как люди и мода побеждали природу и погоду, наблюдал и корреспондент «Ъ — Южный Урал».
Парижская неделя моды (село Париж, Нагайбакский округ, Челябинская область)
Небо над Парижем еще с утра затянуло тучами, температура воздуха опускалась к 10 градусам, время от времени начинало моросить. Казалось, лучшим выходом из положения было срочно переименовывать неделю моды из парижской в лондонскую. Но для этого пришлось бы для начала переименовать село Париж Нагайбакского округа в поселок городского типа Лондон. А до старта показов всего шесть часов. Да и суббота, райцентр Фершампенуаз — в 15 километрах… Нет, не успеют. И решили, что даже под открытым небом гала-показ пройдет как тот матч — при любой погоде.
Тут необходима маленькая справочка, потому что не всякий читатель поймет, о чем вообще идет речь.
Париж — село в Нагайбакском округе, почти в 300 километрах к югу от Челябинска, и в сотне километров к востоку от Магнитогорска. Название село получило в честь побед местных казаков-нагайбаков в войне 1812–14 годов. При этом на Южном Урале есть и иные станицы-деревни-села, названные по тому же принципу: Варна, Лейпциг, Берлин, Фершампенуаз и т. д.).
Население Парижа — меньше 2 тысяч человек. Здесь есть крупные для такого населенного пункта школа, дом культуры, музей и еще несколько достопримечательностей. Обычное российское село в степи.
Двадцать с лишним лет назад крупнейший в те годы региональный оператор сотовой связи после некоторых раздумий решил, что в Париже должна быть Эйфелева башня. И соорудил вышку именно в такой форме. Правда, в шесть раз меньше оригинала. Но все же.
Рано или поздно мысль о том, что «если есть Париж и Эйфелева башня, то почему бы не сделать там и неделю моды», должна была прийти в голову кому-то деятельному. И пришла — идейным вдохновителем нынешних событий стала общественный деятель, основательница «Фонда 2020» (и супруга губернатора региона) Ирина Текслер. У которой к тому же хорошие связи в мире моды.
А поскольку в Париже к этому моменту уже лет семь проводили пусть и спортивное, но все-таки крупное мероприятие — полумарафон (во французском Париже проводят марафон), то в целях экономии организаторских ресурсов решили забеги по местным улицам и проходы по построенному подиуму совместить не только географически, но и по времени.
Впрочем, экономии ресурсов не получилось. Проходивший параллельно уже 10-й полумарафон собрал более пяти с половиной тысяч участников, в три раза больше населения Парижа. Пришлось даже создавать под приехавших отдельный палаточный лагерь для ночевки, потому что программа забегов и сопровождавших это дело активностей рассчитана на два дня.
Неделя моды уместилась в три часа. Но организаторских и прочих ресурсов потребовала невероятное количество.
Подготовить саму башню к показу — построить в ее пределах сцену, подиум, кулисы, поставить вагончик с режиссерским пультом, оснастить светом, звуком, оборудованием для телетрансляции, соорудить мини-трибуны и организовать около тысячи зрительских мест и ограду. Поставить рядом точку общепита (с шампанским и закусками). Привезти все необходимое для вышеописанного из Челябинска. Привезти и разместить группу инженеров, монтажников и прочего персонала, обеспечить им питание…
Собственно, сам показ — это около 80 моделей (их тоже надо привезти, разместить, организовать помещения для грима и переодевания, ну и тоже немного накормить), 14 коллекций (около 200 образов, включая обувь, аксессуары и прочее), которые надо привезти, бережно разместить, развесить, иметь возможности и пространство для утюжки, глажки и пропаривания и так далее.
Затем — диджей, со своим пультом, музыканты со своими инструментами и даже настоящий орган, вместе с профессором Московской консерватории Евгенией Кривицкой. И всех их надо разместить, накормить, и инструменты к общей аппаратуре подключить.
Парижская неделя моды (село Париж, Нагайбакский округ, Челябинская область) Для аккомпанемента дефиле привезли самый настоящий орган, и исполнителя из московской консерватории
Наконец, несколько десятков журналистов. Их надо как-то уместить в пресс-центре, и да — тоже покормить. Даже дважды, учитывая, что привезли их ранним утром.
А еще должны быть те, кто это «накормить» обеспечит, и место, где все это приготовят. Плюс охрана, пропускной режим, бейджики, буклеты, сувениры, билеты и их распространение…
Пасмурной погоды ждали. И когда зарядил ливень, никто и не подумал о том, что может быть какая-то отмена. Show must go on, и точка. К тому же организаторы успели где-то прикупить несколько сотен де-факто одноразовых, но все же дождевиков, и зрители хоть как-то но смогли прикрыться от почти горизонтально летевших капель. И поначалу был аншлаг. Плюс пара сотен тех, кто не успел купить билеты и остался наблюдать за шоу из-за заграждений.
И, конечно, никто не перестал наливать игристое. И разумеется, почти никто из многочисленных прекрасных дам не стал от него отказываться: это же Париж и неделя моды! Хотя погода навевала мысли о чем-то более крепком.
И ничто в этом мире не могло бы помешать Ирине Текслер в начале показов появиться на сцене для приветственного слова в изумительном дизайнерском черном платье. С открытыми плечами. Потому что неделя моды и Париж.
Парижская неделя моды (село Париж, Челябинская область) Основатель и идейный вдохновитель события - общественный деятель, основатель "Фонда 2020" Ирина Текслер
Хоть как-то от дождя была прикрыта лишь та часть подиума, которая находилась под профилем башни. И там удалось повесить что-то типа крыши из полиэтилена. Все остальное пространство было открыто всем ветрам и дождям. Но подавляющее большинство зрителей стоически выдержали все три часа показа, который решили сделать без запланированного антракта, чтобы сэкономить время.
А уж как дамы бальзаковского возраста откровенно засматривались на парней, дефилировавших по подиуму (в этом году часть показанных коллекций была мужской)… Телефоны работали на фото- и видеосъемку, не переставая, а сами барышни вставали со своих промокших стульев, и их совершенно не волновало то, что задние ряды уже ничего не видели…
Выдержали испытание погодой и модели, хотя образы-то были, мягко говоря, не из коллекций «осень—зима». А некоторым и вовсе приходилось, по задумке дизайнеров, ходить босиком по совершенно промокшему в первые же минуты ковровому покрытию подиума.
За всем этим противостоянием дождю даже как-то забывалось, что вообще-то на подиуме демонстрировались последние коллекции значительной части ведущих модных брендов Челябинска, а также гостей из Тюмени и Иваново. А хедлайнерами события стали мурманско-московский бренд Gapanovich и марка мужской одежды House of Leo из Санкт-Петербурга. (детали показа — в фотогалерее)
И коллекции, представленные суровому и намокшему взгляду жителей и гостей Парижа, были весьма хороши.
Российская и даже челябинская мода оказались вполне себе живы. Как и положено, скорее вопреки всему. Даже погоде. А значит, будет, как когда-то объявляли конферансье: «Только сегодня! Проездом из Парижа»!
Впрочем, очередная неделя моды в Нагайбакском округе уже через год.