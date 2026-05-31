Увидеть Париж, и…

В селе Париж Нагайбакского округа Челябинской области прошел гала-показ III Парижской недели моды. Мероприятие потребовало больших организационных усилий и прошло в присутствии тысячи зрителей на открытой площадке под местной «Эйфелевой башней». При этом ни организаторов, ни моделей, ни зрителей не остановил сильный ливень, продолжавшийся все три с лишним часа шоу. За тем, как люди и мода побеждали природу и погоду, наблюдал и корреспондент «Ъ — Южный Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парижская неделя моды (село Париж, Нагайбакский округ, Челябинская область)

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Парижская неделя моды (село Париж, Нагайбакский округ, Челябинская область)

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

Небо над Парижем еще с утра затянуло тучами, температура воздуха опускалась к 10 градусам, время от времени начинало моросить. Казалось, лучшим выходом из положения было срочно переименовывать неделю моды из парижской в лондонскую. Но для этого пришлось бы для начала переименовать село Париж Нагайбакского округа в поселок городского типа Лондон. А до старта показов всего шесть часов. Да и суббота, райцентр Фершампенуаз — в 15 километрах… Нет, не успеют. И решили, что даже под открытым небом гала-показ пройдет как тот матч — при любой погоде.

Тут необходима маленькая справочка, потому что не всякий читатель поймет, о чем вообще идет речь.

Париж — село в Нагайбакском округе, почти в 300 километрах к югу от Челябинска, и в сотне километров к востоку от Магнитогорска. Название село получило в честь побед местных казаков-нагайбаков в войне 1812–14 годов. При этом на Южном Урале есть и иные станицы-деревни-села, названные по тому же принципу: Варна, Лейпциг, Берлин, Фершампенуаз и т. д.).

Население Парижа — меньше 2 тысяч человек. Здесь есть крупные для такого населенного пункта школа, дом культуры, музей и еще несколько достопримечательностей. Обычное российское село в степи.

Двадцать с лишним лет назад крупнейший в те годы региональный оператор сотовой связи после некоторых раздумий решил, что в Париже должна быть Эйфелева башня. И соорудил вышку именно в такой форме. Правда, в шесть раз меньше оригинала. Но все же.

Рано или поздно мысль о том, что «если есть Париж и Эйфелева башня, то почему бы не сделать там и неделю моды», должна была прийти в голову кому-то деятельному. И пришла — идейным вдохновителем нынешних событий стала общественный деятель, основательница «Фонда 2020» (и супруга губернатора региона) Ирина Текслер. У которой к тому же хорошие связи в мире моды.

А поскольку в Париже к этому моменту уже лет семь проводили пусть и спортивное, но все-таки крупное мероприятие — полумарафон (во французском Париже проводят марафон), то в целях экономии организаторских ресурсов решили забеги по местным улицам и проходы по построенному подиуму совместить не только географически, но и по времени.

Впрочем, экономии ресурсов не получилось. Проходивший параллельно уже 10-й полумарафон собрал более пяти с половиной тысяч участников, в три раза больше населения Парижа. Пришлось даже создавать под приехавших отдельный палаточный лагерь для ночевки, потому что программа забегов и сопровождавших это дело активностей рассчитана на два дня.

Неделя моды уместилась в три часа. Но организаторских и прочих ресурсов потребовала невероятное количество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парижская неделя моды (село Париж, Нагайбакский округ, Челябинская область)

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Парижская неделя моды (село Париж, Нагайбакский округ, Челябинская область)

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

Подготовить саму башню к показу — построить в ее пределах сцену, подиум, кулисы, поставить вагончик с режиссерским пультом, оснастить светом, звуком, оборудованием для телетрансляции, соорудить мини-трибуны и организовать около тысячи зрительских мест и ограду. Поставить рядом точку общепита (с шампанским и закусками). Привезти все необходимое для вышеописанного из Челябинска. Привезти и разместить группу инженеров, монтажников и прочего персонала, обеспечить им питание…

Собственно, сам показ — это около 80 моделей (их тоже надо привезти, разместить, организовать помещения для грима и переодевания, ну и тоже немного накормить), 14 коллекций (около 200 образов, включая обувь, аксессуары и прочее), которые надо привезти, бережно разместить, развесить, иметь возможности и пространство для утюжки, глажки и пропаривания и так далее.

Затем — диджей, со своим пультом, музыканты со своими инструментами и даже настоящий орган, вместе с профессором Московской консерватории Евгенией Кривицкой. И всех их надо разместить, накормить, и инструменты к общей аппаратуре подключить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парижская неделя моды (село Париж, Нагайбакский округ, Челябинская область) Для аккомпанемента дефиле привезли самый настоящий орган, и исполнителя из московской консерватории

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Парижская неделя моды (село Париж, Нагайбакский округ, Челябинская область) Для аккомпанемента дефиле привезли самый настоящий орган, и исполнителя из московской консерватории

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

Наконец, несколько десятков журналистов. Их надо как-то уместить в пресс-центре, и да — тоже покормить. Даже дважды, учитывая, что привезли их ранним утром.

А еще должны быть те, кто это «накормить» обеспечит, и место, где все это приготовят. Плюс охрана, пропускной режим, бейджики, буклеты, сувениры, билеты и их распространение…

Пасмурной погоды ждали. И когда зарядил ливень, никто и не подумал о том, что может быть какая-то отмена. Show must go on, и точка. К тому же организаторы успели где-то прикупить несколько сотен де-факто одноразовых, но все же дождевиков, и зрители хоть как-то но смогли прикрыться от почти горизонтально летевших капель. И поначалу был аншлаг. Плюс пара сотен тех, кто не успел купить билеты и остался наблюдать за шоу из-за заграждений.

И, конечно, никто не перестал наливать игристое. И разумеется, почти никто из многочисленных прекрасных дам не стал от него отказываться: это же Париж и неделя моды! Хотя погода навевала мысли о чем-то более крепком.

И ничто в этом мире не могло бы помешать Ирине Текслер в начале показов появиться на сцене для приветственного слова в изумительном дизайнерском черном платье. С открытыми плечами. Потому что неделя моды и Париж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парижская неделя моды (село Париж, Челябинская область) Основатель и идейный вдохновитель события - общественный деятель, основатель "Фонда 2020" Ирина Текслер

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Парижская неделя моды (село Париж, Челябинская область) Основатель и идейный вдохновитель события - общественный деятель, основатель "Фонда 2020" Ирина Текслер

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

Хоть как-то от дождя была прикрыта лишь та часть подиума, которая находилась под профилем башни. И там удалось повесить что-то типа крыши из полиэтилена. Все остальное пространство было открыто всем ветрам и дождям. Но подавляющее большинство зрителей стоически выдержали все три часа показа, который решили сделать без запланированного антракта, чтобы сэкономить время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Парижская неделя моды (село Париж, Челябинская область) Зрителям был нипочем даже сильный ливен и отсутствие крыши над головой. Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Парижская неделя моды (село Париж, Челябинская область). Дамы были рады наблюдать за юными парнями-моделями Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Парижская неделя моды (село Париж, Челябинская область). Образ из коллекции "Серпы, снопы, шестеренки" дизайнера Ивана Кутузова (Иваново) Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Следующая фотография 1 / 3 Парижская неделя моды (село Париж, Челябинская область) Зрителям был нипочем даже сильный ливен и отсутствие крыши над головой. Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Парижская неделя моды (село Париж, Челябинская область). Дамы были рады наблюдать за юными парнями-моделями Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Парижская неделя моды (село Париж, Челябинская область). Образ из коллекции "Серпы, снопы, шестеренки" дизайнера Ивана Кутузова (Иваново) Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

А уж как дамы бальзаковского возраста откровенно засматривались на парней, дефилировавших по подиуму (в этом году часть показанных коллекций была мужской)… Телефоны работали на фото- и видеосъемку, не переставая, а сами барышни вставали со своих промокших стульев, и их совершенно не волновало то, что задние ряды уже ничего не видели…

Выдержали испытание погодой и модели, хотя образы-то были, мягко говоря, не из коллекций «осень—зима». А некоторым и вовсе приходилось, по задумке дизайнеров, ходить босиком по совершенно промокшему в первые же минуты ковровому покрытию подиума.

За всем этим противостоянием дождю даже как-то забывалось, что вообще-то на подиуме демонстрировались последние коллекции значительной части ведущих модных брендов Челябинска, а также гостей из Тюмени и Иваново. А хедлайнерами события стали мурманско-московский бренд Gapanovich и марка мужской одежды House of Leo из Санкт-Петербурга. (детали показа — в фотогалерее)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Парижская неделя моды (село Париж, Челябинская область). Коллекция "Зефир", бренд Tatiana Kotova (Челябинск) Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Парижская неделя моды (село Париж, Челябинская область) Коллекция "Пробуждение" (дизайнер София Енидунаева, Кыштым) Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Парижская неделя моды (село Париж, Челябинская область). Образ из коллекции "Шепот звезд", бренд "Дина" (дизайнер Диана Жалилова, Челябинск) Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Следующая фотография 1 / 3 Парижская неделя моды (село Париж, Челябинская область). Коллекция "Зефир", бренд Tatiana Kotova (Челябинск) Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Парижская неделя моды (село Париж, Челябинская область) Коллекция "Пробуждение" (дизайнер София Енидунаева, Кыштым) Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Парижская неделя моды (село Париж, Челябинская область). Образ из коллекции "Шепот звезд", бренд "Дина" (дизайнер Диана Жалилова, Челябинск) Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

И коллекции, представленные суровому и намокшему взгляду жителей и гостей Парижа, были весьма хороши.

Российская и даже челябинская мода оказались вполне себе живы. Как и положено, скорее вопреки всему. Даже погоде. А значит, будет, как когда-то объявляли конферансье: «Только сегодня! Проездом из Парижа»!

Впрочем, очередная неделя моды в Нагайбакском округе уже через год.

Дмитрий Моргулес