Haute couture с нагайбакским уклоном В селе Париж (Челябинская область) прошла 3-я Парижская неделя моды.

Трехчасовому гала-показу 14 коллекций от дизайнеров из Челябинска, Иваново, Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга не смог помешать даже ливень, зарядивший на весь день. Около тысячи зрителей, собравшихся возле местной «Эйфелевой башни» (вышки сотовой связи, построенной около 20 лет назад в стиле парижской достопримечательности), стойко перенесли все невзгоды, и остались довольны.



