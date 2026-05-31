Гимнастка Ильтерякова принесла сборной России второе золото чемпионата Европы

Россиянка София Ильтерякова победила в индивидуальных упражнениях с обручем на проходящем в Варне чемпионате Европы по художественной гимнастике. Она принесла сборной России второе золото на турнире.

Ильтерякова набрала 29,900 балла. Второй стала белоруска Алина Горносько (29,800). Третье место заняла итальянка София Раффаэли (29,500).

Позднее в воскресенье Ильтерякова взяла бронзу в упражнениях с мячом, а ее соотечественница Мария Борисова завоевала серебро в упражнениях с булавами. Всего на счету российской команды две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

Чемпионат Европы завершится 31 мая. Впервые за пять лет российские гимнастки выступают на крупном международном соревновании с национальной символикой.

Арнольд Кабанов