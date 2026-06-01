Дружить становится дороже

Масштабный проект китайского девелопера у рынка «Юнона» вырос в цене

Стоимость строительства конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Дружба», возобновленного после пятилетнего простоя, возросла с 30 до 150 млрд рублей. Инвестор проекта ООО «ЭсБиАй», управляемое китайским девелопером «Хуа-Жэнь», уже завершил комплекс инженерно-геологических, геодезических, экологических и санитарно-гигиенических исследований. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в 2029 году, сообщили «Ъ Северо-Запад» в городском комитете по инвестициям.

Рендер проекта, анонсированный в 2014 году

Фото: ООО «ЭсБиАй»

Конгрессно-выставочный центр «Дружба», который китайский девелопер «Хуа-Жэнь» планирует построить на участке общей площадью 22,4 га западнее дома 35, литера Р, по улице Маршала Казакова, был анонсирован еще в 2014 году. Изначально Смольный предлагал для размещения КВЦ несколько участков, но инвестор решил остановиться на площадке в районе рынка «Юнона». Объем предполагаемых вложений на момент подписания соглашения в 2014 году был заявлен в размере 7 млрд рублей. В 2015-м, когда проекту хотели придать статус стратегического, уровень инвестиций вырос до 24 млрд рублей, а позже и до 30 млрд. Рекультивацию земли, возможный ее выкуп и изыскательские работы планировалось профинансировать отдельно.

В 2018 году проект поставили на паузу, вернувшись к его реализации только в 2024-м.

На сегодняшний день объем инвестиций увеличился до 150 млрд рублей. Ввести КВЦ «Дружба» в эксплуатацию планируется не позднее 15 февраля 2029 года.

По изначальному проекту в состав КВЦ входил выставочный центр, спортивный комплекс, торговые площади, рестораны, а также две 25-этажные башни, в которых планировалось разместить гостиницы и бизнес-центры. Кроме того, часть застройки должна была быть передана городу под соцобъекты. Как пояснили «Ъ Северо-Запад» в комитете по инвестициям, сейчас инвестор завершает доработку концепции проекта, но особых изменений в нем не предвидится.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «ЭсБиАй» зарегистрировано в Петербурге 26 января 2006 года. Учредителями компании выступают ООО «Фита-Консалтинг» гражданки Китая Цюй Хунянь (15% в уставном капитале), ООО «Холдинговая компания "Хун Фун"» (30%) и ООО «Группа инвестиций и развития "Цзинь Юань"» (50%). Управляющей организацией является ООО «УК "Хуа-Жэнь Инвест"» Цзинь Сяня и Чжао Мина, входящая в ГК «Хуа-Жэнь». Группа занимается гостиничным, ресторанным и девелоперским бизнесом. Среди проектов ГК отель «Нихао» на Таллинской улице, апарт-комплекс Shine, рестораны «Москва-Пекин» и «Нихао», а также несколько коттеджных поселков. Судя по поисковым запросам, проект «Дружба» пока остается незамеченным китайскими деловыми или отраслевыми СМИ. Весь информационный фон о проекте формируется исключительно российской стороной.

Как ранее отмечали эксперты, проект такого масштаба и в такой локации городу вряд ли нужен, так как «Экспофорума» для обеспечения существующего спроса на крупные мероприятия вполне достаточно. Оснований же думать, что спрос вырастет кратно, пока нет.

Владимир Колодчук

