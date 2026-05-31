Объявлен конкурс на должность мэра Владивостока

Правительство Приморского края объявило о начале приема документов и материалов для предварительного рассмотрения предложений о кандидатурах на должность главы Владивостокского городского округа. Как говорится в материалах министерства внутренней политики региона, прием документов от кандидатов на пост градоначальника будет проводиться в срок с 1 по 29 июня.

Согласно принятому в июле прошлого года законодательным собранием Приморья краевому закону, главы всех муниципальных образований региона избираются большинством голосов местными представительными органами из числа кандидатов, представленных губернатором. Глава Приморья должен будет отобрать не менее двух кандидатов, правом выдвижения которых обладают парламентские партии, совет муниципальных образований и общественная палата региона, а также Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Мэром Владивостока в настоящее время является Константин Шестаков. Он был избран на пост градоначальника думой города 29 июля 2021 года на пятилетний срок.

«Нет никаких сомнений, что Константин Шестаков сохранит свой пост. Он полностью устраивает губернатора, а решение принимает именно Олег Кожемяко»,— заявил «Ъ» приморский политолог Вячеслав Беляков.

