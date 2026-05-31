Убийство 2006 года в Петербурге раскрыли спустя 20 лет

Главное следственное управление СКР по Петербургу предъявило обвинение местному жителю в убийстве женщины и покушении на убийство еще одной гражданки иностранного государства. Преступление было совершено 24 февраля 2006 года на улице Хлопина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Преступление было совершено 24 февраля 2006 года на улице Хлопина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Преступление было совершено 24 февраля 2006 года на улице Хлопина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, трое молодых людей напали на двух женщин. Одна из пострадавших скончалась на месте, второй удалось выжить благодаря своевременной медпомощи. Дело оставалось нераскрытым почти два десятилетия.

Силовики установили причастность к нападению местного петербуржца. Ему предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, пп. «а, ж, л» ч. 2 ст. 105, пп. «ж, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), суд заключил его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Карина Дроздецкая