Лукашенко назвал «трепом» угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что все заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном вступлении республики в конфликт не имеют реальных оснований. Слова господина Лукашенко цитирует журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Господин Лукашенко назвал «трепом» резкие заявления Владимира Зеленского в адрес Белоруссии. Украинское военное руководство не желает столкновения с белорусской армией, поскольку понимает, что фронт растянется на многие сотни километров, объяснил политик.

22 мая Зеленский в Telegram-канале написал, что со стороны Белоруссии на Украину могут напасть не только в Киевской и Черниговской областях, но и на Волыни, а также в Житомирской и Ровенской областях. За день до этого президент Украины пригрозил властям Белоруссии превентивным ударом. Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна понимать возможные последствия якобы готовящейся атаки на Украину.

В ответ на это господин Лукашенко заявил, что Украина возле границы с Белоруссией сосредоточила военнослужащих, многие из которых были набраны на улице в рамках силовой мобилизации. Политик подчеркнул, что белорусских солдат «никогда не будет на Украине», и Владимир Зеленский это знает.

«Я пытаюсь понять Зеленского. Идет война, идет жуткое давление, пережить это не так просто. Может быть что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул, и он начинает делать это заявление»,— резюмировал Александр Лукашенко.

21 мая президент Белоруссии заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским и обсудить отношения между странами. По его словам, такая встреча может пройти в любой точке Украины или Белоруссии. Президенты могут обсудить в том числе перспективы отношений,