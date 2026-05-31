В Петербурге мужчине стало плохо, и он упал в ледяную Неву

Вечером, 30 мая, на Октябрьской набережной молодой человек внезапно потерял равновесие и оказался в Неве. Выбраться из ледяной воды ему помогли сотрудники местной Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У мужчины резко закружилась голова

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ У мужчины резко закружилась голова

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Один из сотрудников вневедомственной охраны прыгнул в Неву, добрался до тонувшего и подтолкнул его к спуску. Напарник вытащил обоих на берег и укутал пострадавшего термоодеялом.

Мужчина пришел в себя и рассказал, что у него резко закружилась голова во время прогулки. Врачи осмотрели его — серьезных травм не нашли.

Карина Дроздецкая