Фронтмен «Бонда с кнопкой» стал победителем рейтинга Forbes

25-летний поэт и лидер инди-фолк-группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин вошел в число победителей рейтинга «30 до 30», составленного журналом Forbes.

В общий лонг-лист «30 до 30» вошли 100 самых талантливых молодых людей России по версии Forbes по категориям «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Наука и технологии», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Социальные практики», «Новые медиа», «Музыка», «Искусство», «Мода и дизайн». В категории «Музыка» помимо уроженца Нефтекамска победителями стали московский певец Михаил Смирнов (выступает под псевдонимом Мартин) и поп-исполнители Арам Байталов и Лиана Геворкян из Ростовской области (представляют проект Jakone&Kiliana).

Итоговый список топ-30 редакция журнала составляла по итогам опроса читателей и жюри.

Число ежемесячных слушателей группы «Бонд с кнопкой», фронтменом которой является Илья Золотухин, к апрелю прошлого года превысило 3,7 млн человек, а трек «Кухни» набрал более 11 млн прослушиваний на Spotify, отметили в Forbes.

Идэль Гумеров