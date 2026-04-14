Поэт и фронтмен «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин попал в рейтинг Forbes

25-летний поэт, музыкант и лидер инди-фолк группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин попал в рейтинг российской редакции журнала Forbes «30 до 30» — ежегодный список молодых представителей различных сфер деятельности: моды и дизайна, искусства, новых медиа, социальных практик, спорта и киберспорта, управления, наук и технологий, финансов и инвестиций, предпринимательства и музыки.

Лидер группы "Бонд с кнопкой" (справа) родился и вырос в Нефтекамске

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Лидер группы "Бонд с кнопкой" (справа) родился и вырос в Нефтекамске

Кроме Ильи Золотухина, раздел «Музыка» представлен десятью рэперами, фронтменами, певцами. Всего в лонг-лист «30 до 30» попали 100 номинантов. 30 «самых перспективных» молодых россиян выберут жюри и редакция Forbes с учетом голосования читателей.

Илья Золотухин родился в Нефтекамске. Первый сингл его группы «Бонд с кнопкой» вышел в 2020 году. Он неоднократно участвовал в уфимском литературном фестивале «коРифеи», его стихи и рассказы опубликованы в республиканском литературном журнале «Бельские просторы». «Бонд с кнопкой» выпустили несколько мини-альбомов, а также полноценные релизы «Говорить», «Путешествие» и «Дом». Общероссийскую популярность группа обрела в 2025 году после выхода сингла «Кухни».

Идэль Гумеров