Силы ПВО за сутки сбили более 400 беспилотников ВСУ и два снаряда HIMARS

Минобороны России сообщило, что за сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 405 беспилотников самолетного типа ВСУ и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также были сбиты четыре управляемые авиационные бомбы.

В ночь на 31 мая ПВО перехватили 216 беспилотников над российскими регионами и Азовским морем. Воздушные цели были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Саратовской областями, а также над Краснодарским краем и Крымом.