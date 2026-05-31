Россия и Мексика обсудят альтернативу SWIFT

Россия и Мексика обсудят альтернативу платежной системе SWIFT. Таким образом РФ хочет упростить расчеты с республикой, рассказали «Известиям» в посольстве РФ в Мехико.

Вопрос, скорее всего, поднимут на втором бизнес-форуме «Россия — Мексика» осенью. Независимость от SWIFT нужна РФ для упрощения поставок сельхозпродукции и удобрений, уточнили в посольстве. Мексика — один из крупнейших рынков Латинской Америки с населением 134,4 млн человек, который закупает у Москвы товары на сотни миллионов долларов. Для самой Мексики это шанс сохранить торговлю с РФ без риска вторичных санкций.

«Россия продолжает искать способы наладить расчеты с партнерами в Латинской Америке без западной финансовой инфраструктуры. Одно из ключевых направлений для РФ — Мексика, вторая экономика региона», — рассказали изданию в посольстве России в Мехико.

Независимые от SWIFT прямые межбанковские расчеты снизили бы транзакционные издержки и политические риски в торговле между Россией и Мексикой. Любые операции часто проходят через банки третьих стран и долларовую инфраструктуру, что делает платежи медленнее и дороже. Если подобная система заработает, то изменения будут заметны в торговле и инвестициях. Банки смогут открывать прямые корреспондентские счета, а бизнес получит более предсказуемые условия оплаты. Обсудить на форуме осенью могут и возможность запуска карты «Мир».

Глава МИД России Сергей Лавров 15 мая предложил создать новую инвестиционную платформу для стран БРИКС, которую участники объединения будут использовать как «перспективный инструмент». Господин Лавров отметил важность формирования механизмов трансграничных расчетов, которые будут устойчивы к внешним рискам. Такие расчеты, по словам главы российского МИДа, будут проводиться в национальных валютах.